Објављене номинације за Оскара: Доминација једног филма

22.01.2026
16:54
Коментари:0
Глумци Данијел Брукс и Луис Пулман објавили су номинације за Оскаре 2026. у четвртак из Театра Самјуела Голдвина, у организацији Академије филмских уметности и наука.
Додјела Оскара ће бити одржана за нешто мање од два мјесеца, традиционално у Долби театру у Холивуду, 15. марта.
У историју улази филм "Грешници" (Sinners) са 16 номинација. Филм "Једна битка за другом" (Оне battle афтер another) са 13 номинација.
Ово је списак номинованих:
Џеси Бакли, „Хамнет“ (Hamnet)
Роуз Бирн, „Да имам ноге, шутирала бих те“ (If I Had Legs I’d Kick You)
Кејт Хадсон, „Пјесма пјевана плаво“ (Song Sung Blue)
Ренате Реинсве, „Сентиментална вриједност“ (Sentimental Value)
Ема Стоун, „Бугонија“ (Bugonia)
Тимоти Шаламе, „Марти Суприм“ (Marty Supreme)
Леонардо Дикаприо, „Једна битка за другом“ (One Battle After Another)
Итан Хок, „Плави мјесец“ (Blue Moon)
Мајкл Б. Џордан, „Грешници“ (Sinners)
Вагнер Моура, „Тајни агент“ (The Secret Agent)
Ел Фенинг, „Сентиментална вриједност“ (Sentimental Value)
Инга Ибсдотер Лилеас, „Сентиментална вриједност“ (Sentimental Value)
Ејми Мадиган, „Оружје“ (Weapons)
Вунми Мосаку, „Грешници“ (Sinners)
Тејана Тејлор, „Једна битка за другом“ (One Battle After Another)
Бенисио дел Торо, „Једна битка за другом“ (One Battle After Another)
Џејкоб Елорди, „Франкенштајн“ (Frankenstein)
Делрој Линдо, „Грешници“ (Sinners)
Шон Пен, „Једна битка за другом“ (One Battle After Another)
Стелан Скарсгард, „Сентиментална вриједност“ (Sentimental Value)
„Бугонија“ (Bugonia)
„Формула 1“ (F1)
„Франкенштајн“ (Frankenstein)
„Хамнет“ (Hamnet)
„Марти Суприм“ (Marty Supreme)
„Једна битка за другом“ (One Battle After Another)
„Тајни агент“ (The Secret Agent)
„Сентиментална вриједност“ (Sentimental Value)
„Грешници“ (Sinners)
„Снови о возу“ (Train Dreams)
Клое Жао, „Хамнет“ (Hamnet)
Џош Сафди, „Марти Суприм“ (Marty Supreme)
Пол Томас Андерсон, „Једна битка за другом“ (One Battle After Another)
Јоаким Трир, „Сентиментална вриједност“ (Sentimental Value)
Рајан Куглер, „Грешници“ (Sinners)
„Бугонија“ (Bugonia), Вил Трејси
„Франкенштајн“ (Frankenstein), Гиљермо дел Торо
„Хамнет“ (Hamnet), Клое Жао и Меги О’Фарел
„Једна битка за другом“ (One Battle After Another), Пол Томас Андерсон
„Снови о возу“ (Train Dreams), Клинт Бентли и Грег Кведар
„Плави мјесец“ (Blue Moon), Роберт Каплоу
„То је била само незгода“ (It Was Just an Accident), Џафар Панахи
„Марти Суприм“ (Marty Supreme), Џош Сафди и Роналд Бронстин
„Сентиментална вриједност“ (Sentimental Value), Јоаким Трир и Ескил Вогт
„Грешници“ (Sinners), Рајан Куглер
„Лептир“ (Butterfly)
„Зимзелено“ (Forevergreen)
„Дјевојчица која је плакала бисере“ (The Girl Who Cried Pearls)
„План за пензију“ (Retirement Plan)
„Три сестре“ (The Three Sisters)
„Рјешење Алабаме“ (The Alabama Solution)
„Дођи да ме видиш у добром свјетлу“ (Come See Me in the Good Light)
„Резање кроз стијене“ (Cutting Through Rocks)
„Господин Нико против Путина“ (Mr. Nobody Against Putin)
„Савршени комшија“ (The Perfect Neighbor)
„Све празне собе“ (All the Empty Rooms)
„Наоружан само камером: живот и смрт Брента Реноа“ (Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud)
„Дјеца више не: била су и нестала“ (Children No More: Were and Are Gone)
„Ђаво је заузет“ (The Devil Is Busy)
„Савршена необичност“ (Perfectly a Strangeness)
„Арко“ (Arco)
„Елио“ (Elio)
„Кеј-поп: ловци на демоне“ (KPop Demon Hunters)
„Мала Амелија или карактер кише“ (Little Amélie or the Character of Rain)
„Зоотопија 2“ (Zootopia 2)
„Драга ја“ из филма „Дијана Ворен: неумољива“ (Dear Me – Diane Warren: Relentless)
„Златна“ из филма „Кеј-поп: ловци на демоне“ (Golden – KPop Demon Hunters)
„Лагао сам те“ из филма „Грешници“ (I Lied to You – Sinners)
„Слатки снови радости“ из филма „Вива Верди!“ (Sweet Dreams of Joy)
„Снови о возу“ из филма „Снови о возу“ (Train Dreams)
„Бугонија“ (Bugonia), Јерскин Фендрикс
„Франкенштајн“ (Frankenstein), Александер Деспла
„Хамнет“ (Hamnet), Макс Рихтер
„Једна битка за другом“ (One Battle After Another), Џони Гринвуд
„Грешници“ (Sinners), Лудвиг Јорансoн
„Формула 1“ (F1)
„Франкенштајн“ (Frankenstein)
„Једна битка за другом“ (One Battle After Another)
„Грешници“ (Sinners)
„Сират“ (Sirat)
„Хамнет“ (Hamnet)
„Марти Суприм“ (Marty Supreme)
„Једна битка за другом“ (One Battle After Another)
„Тајни агент“ (The Secret Agent)
„Грешници“ (Sinners)
„Франкенштајн“ (Frankenstein), Дан Лаустсен
„Марти Суприм“ (Marty Supreme), Даријус Конджи
„Једна битка за другом“ (One Battle After Another), Мајк Бауман
„Грешници“ (Sinners), Аутам Дуралд Аркапау
„Снови о возу“ (Train Dreams), Адолфо Велосо
„Аватар: Ватра и пепео“ (Avatar: Fire and Ash), Дебора Л. Скот
„Франкенштајн“ (Frankenstein), Кејт Хоули
„Хамнет“ (Hamnet), Малгожа Туржанска
„Марти Суприм“ (Marty Supreme), Мијако Белизи
„Грешници“ (Sinners), Рут Е. Картер
„Формула 1“ (F1), Стивен Мирјоне
„Марти Суприм“ (Marty Supreme), Роналд Бронстин и Џош Сафди
„Једна битка за другом“ (One Battle After Another), Енди Јургенсен
„Сентиментална вриједност“ (Sentimental Value), Оливије Биг Куте
„Грешници“ (Sinners), Мајкл П. Шовер
„То је била само незгода“ (It Was Just an Accident) – Француска
„Тајни агент“ (The Secret Agent) – Бразил
„Сентиментална вриједност“ (Sentimental Value) – Норвешка
„Сират“ (Sirat) – Шпанија
„Глас Хинд Раџаб“ (The Voice of Hind Rajab) – Тунис
„Месарева мрља“ (Butcher’s Stain)
„Пријатељ Дороти“ (A Friend of Dorothy)
„Период драма Џејн Остин“ (Jane Austen’s Period Drama)
„Пјевачи“ (The Singers)
„Двоје људи који размјењују пљувачку“ (Two People Exchanging Saliva)
„Франкенштајн“ (Frankenstein), Мајк Хил, Џордан Самјуел и Клиона Фјури
„Кокухо“ (Kokuhō), Кјоко Тојокава, Наоми Хибино и Тадаши Нишимацу
„Грешници“ (Sinners), Кен Дијаз, Мајк Фонтен и Шуника Тери
„Машина за разбијање“ (The Smashing Machine), Казу Хиро, Глен Грифин и Бјорн Рехбајн
„Ружна пасторка“ (The Ugly Stepsister), Томас Фолдберг и Ане Катрин Сауерберг
„Франкенштајн“ (Frankenstein)
„Хамнет“ (Hamnet)
„Марти Суприм“ (Marty Supreme)
„Једна битка за другом“ (One Battle After Another)
„Грешници“ (Sinners)
„Аватар: Ватра и пепео“ (Avatar: Fire and Ash)
„Формула 1“ (F1)
„Свјет из доба јуре: препород“ (Jurassic World Rebirth)
„Изгубљени аутобус“ (The Lost Bus)
„Грешници“ (Sinners)
