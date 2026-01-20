Logo
"Паранормално" се враћа

20.01.2026

21:47

"Паранормално" се враћа
Фото: Agencije

Компанија "Парамаунт" најавила је да ће најновији, осми наставак хорор франшизе "Паранормална активност" у биоскопе стићи 21. маја 2027. године.

Филм тренутно нема званичан наслов. Продукцију потписују Џејмс Ван и Џејсон Блум, преко компанија "Блумхаусе" и "Атомик Монстер", у сарадњи са студијем "Парамаунт".

Као продуцент је ангажован и Орен Пели, редитељ оригиналног филма из 2007. године, који у пројекту учествује преко своје компаније "Солана Филмс". Оригинални филм "Паранормална активност", снимљен са буџетом од свега 15 хиљада долара, привукао је пажњу на филмским фестивалима, након чега га је "Парамаунт" откупио и уложио додатних 200 хиљада долара у продукцију новог завршетка. Филм је 2009. године у биоскопима зарадио 194 милиона долара широм свијета, чиме је постао једно од најпрофитабилнијих остварења у историји кинематографије.

До сада је у оквиру серијала снимљено седам филмова, а укупна зарада франшизе у биоскопима премашује 900 милиона долара.

Режију новог филма потписује Ијан Туасон.

film

