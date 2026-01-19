Тјентиште експлодира у јулу: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini и Artan Lili прва имена Jelen OK Festa!!

19.01.2026
Jelen OK Fest и ове године окупља публику на магичном Тјентишту у срцу Националног парка Сутјеска, гдје нас од 17. до 19. јула очекују три дана врхунске музике, снажне фестивалске атмосфере и наступи једних од најбољих извођача свјетске и регионалне музичке сцене.
Као и претходних година, фестивалски камп биће отворен дан раније, односно 16. јула, уз посебан музички програм на OK stage-у у срцу фестивалског кампа.
Објављена су прва имена овогодишњег lineupa, а већ на самом старту јасно је да публику очекује изузетно снажан фестивалски програм. На Тјентиште овог љета стижу:
Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini и Artan Lili.
Легендарни британски бенд Skunk Anansie, предвођен харизматичном Skin, већ више од три деценије пуни највеће свјетске дворане и фестивале, комбинујући алтернативни рок, панк и снажне друштвене поруке у експлозивним наступима који су постали њихов заштитни знак. Године 2004. уврштени су у Гинисову књигу британских хит синглова и албума као један од најуспјешнијих британских извођача у посљедњих 50 година.
Познати њујоршки хип-хоп бенд Onyx доноси сирову енергију реп сцене деведесетих, са хитовима који су обиљежили једну еру и који и данас гарантују концертни хаос. Ове америчке легенде својим дјеловањем на сцени дубоко су утицале на глобалну популаризацију hip hop културе.
Регионална поп сензација Senidah, једна од најутицајнијих музичких икона данашњице, стиже на Тјентиште са препознатљивим звуком, снажним ставом и низом хитова који броје стотине милиона прегледа на дигиталним платформама.
Мостарски бенд Zoster, познат по јединственом споју регеа, рока и друштвено ангажованих текстова, доноси препознатљиву фестивалску енергију и пјесме које се пјевају у глас. Њихови наступи на Тјентишту већ су постали фестивалска традиција, а публика их сваке године очекује са највећим одушевљењем.
Панк-рок ветерани Goblini, бенд који је обиљежио генерације и оставио неизбрисив траг на регионалној панк и рок сцени ових простора, долазе са сет-листом испуњеном култним хитовима и бескомпромисном концертном енергијом.
Београдски indie rock бенд Artan Lili, познат по снажној атмосфери и интензивним наступима, важи за један од најважнијих алтернативних бендова у региону.
Ово је тек први дио фестивалског програма, а у наредном периоду биће објављена нова имена која ће додатно употпунити фестивалски lineup.
У продаји су већ прве улазнице у оквиру пакета OK kamp, који подразумијева боравак у фестивалском кампу од 16. до 20. јула и улазницу са којом купци могу присуствовати свим концертима и комплетном фестивалском програму током трајања фестивала. Овај пакет доступан је путем продајних система у земљама регије, а више информација и линкови продаје доступни су на званичној фестивалској страници www.okfest.net.
Jelen OK Fest и ове године спаја врхунску музику, нетакнуту природу и јединствено фестивалско искуство камповања под звијездама, што Тјентиште чини једном од најпосебнијих фестивалских локација у региону.
