У Музеју Козаре изложба умјетника из Српске и Србије

АТВ

18.01.2026

19:39

Изложба Ракани
Фото: АТВ

У Музеју Козаре у Приједору у току је изложба радова насталих на ликовној колонији "Ракани 2024".

Ријеч је о радовима који представљају сликарски осврт умјетника из Српске и Србије.

Изложба је резултат успјешне сарадње Музеја Козаре са Културно-образовним центром из Новог Града.

"Изузетна прилика да и приједорска публика и уопште ликовна публика наших простора свједочи оном што је наша домаћа ликовна сцена, да се негдје упозна са оним шта је тренутна преокупација, нешто што су тренутне тенденције у умјетности данас код нас, нешто што је тај преовладавајући сензибилитет", каже Дариа Вујасин, теоретичар умјетности.

Колонија је настала на иницијативу југословенских умјетника Бошка Карановића и Стојана Ћелића.

"Негдје смо на трагу те основне идеје да сваке године у августу на обалама ријеке Уне окупљамо десетак ликовних умјетника и стварамо у једном прекрасном простору", рекла је Мирјана Дрљача, директор Културно-образовног центра, Нови Град.

"Та колонија је сама по себи има своју традицију већ од 1985. године и представља велики значај у култури за овај регион, града Приједора и Новог Града", каже Никола Дабић, кустос Музеја Козаре.

Ликовна колонија "Ракани“ траје четири деценије. У њеном раду учествовало је више од 250 академских сликара, графичара и кипара, а у Музеју Козаре отворена је до 6. фебруара.

