У Музеју Козаре изложба умјетника из Српске и Србије

Извор:
АТВ
18.01.2026
19:39
Коментари:0
У Музеју Козаре у Приједору у току је изложба радова насталих на ликовној колонији "Ракани 2024".
Ријеч је о радовима који представљају сликарски осврт умјетника из Српске и Србије.
Изложба је резултат успјешне сарадње Музеја Козаре са Културно-образовним центром из Новог Града.
"Изузетна прилика да и приједорска публика и уопште ликовна публика наших простора свједочи оном што је наша домаћа ликовна сцена, да се негдје упозна са оним шта је тренутна преокупација, нешто што су тренутне тенденције у умјетности данас код нас, нешто што је тај преовладавајући сензибилитет", каже Дариа Вујасин, теоретичар умјетности.
Колонија је настала на иницијативу југословенских умјетника Бошка Карановића и Стојана Ћелића.
"Негдје смо на трагу те основне идеје да сваке године у августу на обалама ријеке Уне окупљамо десетак ликовних умјетника и стварамо у једном прекрасном простору", рекла је Мирјана Дрљача, директор Културно-образовног центра, Нови Град.
"Та колонија је сама по себи има своју традицију већ од 1985. године и представља велики значај у култури за овај регион, града Приједора и Новог Града", каже Никола Дабић, кустос Музеја Козаре.
Ликовна колонија "Ракани“ траје четири деценије. У њеном раду учествовало је више од 250 академских сликара, графичара и кипара, а у Музеју Козаре отворена је до 6. фебруара.
Најновије
Најчитаније
21
00
20
42
20
31
20
19
20
09
Тренутно на програму