Творац ''Squid Game'' припрема нову серију

14.01.2026
Творац глобално популарне серије "Squid Game", Хванг Донг-хјук, спрема нови пројекат за Нетфликс.
Стриминг сервис дао је зелено свјетло серији под називом "The Dealer", а потврђена је и главна глумачка постава. Хванг ће бити продуцент драмске серије, режију потписује Чои Јонг-хван, док сценарио потписују Јун Хо Ли и Ли Те-јонг.
Како пише Вариети, серија се фокусира на Геонхву, спретну крупије, чије припреме за вјенчање падају у воду након што постане жртва некретнинске преваре. Увучена назад у свијет из којег је одлучила да побјегне, Геонхва се спушта у опасно коцкарско подземље и мора да посегне за давно скривеним вјештинама како би поново преузела контролу над животом.
Донг-хјук је аутор глобално популарне серије "Squid Game".
Геонхву ће глумити Џунг Со-мин, а њен лик описан је као крупје која је годинама скривала способности које јој дају велику предност за карташким столом. У серији глуме и Рју Сеунг-бум, Ли Су-хјук и Рју Кјунг-су.
