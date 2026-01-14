Logo
Берлин шаље прве војнике на Гренланд

СРНА

14.01.2026

20:19

Берлин шаље прве војнике на Гренланд

Њемачка ће ове седмице послати своје прве војнике на Гренланд, рекли су листу "Билд" извори из Владе Њемачке и парламента.

Лист пише да би распоређивање извиђачких снага могло да се деси већ сутра.

Шведска и Норвешка најавиле су сличне потезе, а Данска је објавила да ће појачати своју војну мисију на острву и око њега.

Одлуке су услиједиле након захтјева предсједника САД Доналда Трампа да Вашингтон преузме контролу над Гренландом.

