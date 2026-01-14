Logo
Интервенција САД у Ирану могла би да почне у року од 24 сата?

Танјуг

14.01.2026

18:41

Интервенција САД у Ирану могла би да почне у року од 24 сата?
Фото: Tanjug/AP/Luca Bruno

Два европска званичника навела су данас да америчка војна интервенција у Ирану дјелује вјероватно, при чему је један од њих рекао да би до ње могло доћи у наредна 24 сата.

Неименовани израелски званичник, такође, је изјавио да изгледа да је предсједник САД Доналд Трамп донио одлуку о интервенцији, иако обим и тачан временски оквир још нису познати, преноси Ројтерс.

Амерички званичник, који није желио да буде именован изјавио је данас да Сједињене Америчке Државе повлаче дио особља из кључних база на Блиском истоку, као мјеру предострожности због појачаних регионалних тензија. Катар је саопштио да се смањење броја људи у бази Ал Удеид, највећој америчкој бази у региону, спроводи "као одговор на тренутне регионалне тензије".

Три дипломате су изјавиле да је дијелу особља наложено да напусти базу, али да за сада нема знакова масовног премијештања трупа аутобусима ка стадиону или тржном центру, као што се догодило неколико сати прије иранског ракетног напада прошле године.

Трамп је у више наврата пријетио интервенцијом у знак подршке демонстрантима у Ирану, гдје је, према извјештајима, хиљаде људи погинуло током гушења протеста против клерикалне власти.

И Иран и његови западни противници немире, који су почели прије двије недјеље као протести због тешких економских услова, а посљедњих дана нагло ескалирали, описују као најнасилније од Исламске револуције 1979. године, којом је успостављен систем клерикалне власти у Ирану.

Ирански званичник рекао је да је у тим најновијим немирима погинуло више од 2.000 људи.

Иранске власти оптужиле су САД и Израел да подстичу немире, које, како наводе, спроводе наоружани терористи. Трамп је већ данима отворено пријетио интервенцијом у Ирану, не износећи конкретне детаље.

У интервјуу за Си-Би-Ес њуз Трамп је јуче запријетио је веома снажним мјерама уколико Иран погуби демонстранте. Он је, такође, позвао Иранце да наставе протесте и преузму институције, поручивши да је "помоћ на путу".

Високи ирански званичник, који је такође, говорио под условом да не буде именован, рекао је да је Техеран затражио од америчких савезника у региону да спријече Вашингтон да нападне Иран.

- Техеран је поручио регионалним земљама, од Саудијске Арабије и Уједињених Арапских Емирата до Турске, да ће америчке базе у тим државама бити нападнуте уколико САД гађају Иран - рекао је званичник.

Директни контакти између иранског министра спољних послова Абаса Арагчија и специјалног изасланика САД Стива Виткофа су обустављени, додао је он.

Сједињене Државе имају снаге широм региона, укључујући истурено сједиште Централне команде у бази Ал Удеид у Катару и сједиште Пете флоте америчке морнарице у Бахреину.

Иран

Америка

