Покушао да уђе у авион са преминулом супругом

Осамдесетогодишњи туриста покушао је да се врати кући са Тенерифа са својом преминулом супругом у колицима за особе са инвалидитетом, рекла је портпарол шпанске полиције.
Она је рекла агенцији ДПА да је мушкарац успио да прође кроз обезбјеђење на аеродрому "Тенерифе сур" током инцидента који се догодио крајем прошле године.
Према њеним ријечима, особље је постало сумњичаво када је уочило да старија жена не даје знаке живота, а један запослени је примијетио да јој је рука потпуно хладна.
Љекар из екипе хитне помоћи касније је потврдио да је жена мртва.
Пошто полиција није пронашла доказе о злочину, мушкарац није ухапшен.
Портпарол није рекла одакле су дошли туриста и његова жена, нити гдје су летјели. Она је додала да је непознато да ли је мушкарац уопште био свјестан да му је супруга преминула.
