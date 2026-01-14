Logo
Large banner

Покушао да уђе у авион са преминулом супругом

Извор:

СРНА

14.01.2026

17:59

Коментари:

0
Покушао да уђе у авион са преминулом супругом
Фото: Pixabay

Осамдесетогодишњи туриста покушао је да се врати кући са Тенерифа са својом преминулом супругом у колицима за особе са инвалидитетом, рекла је портпарол шпанске полиције.

Она је рекла агенцији ДПА да је мушкарац успио да прође кроз обезбјеђење на аеродрому "Тенерифе сур" током инцидента који се догодио крајем прошле године.

Према њеним ријечима, особље је постало сумњичаво када је уочило да старија жена не даје знаке живота, а један запослени је примијетио да јој је рука потпуно хладна.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Крредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

Љекар из екипе хитне помоћи касније је потврдио да је жена мртва.

Пошто полиција није пронашла доказе о злочину, мушкарац није ухапшен.

Портпарол није рекла одакле су дошли туриста и његова жена, нити гдје су летјели. Она је додала да је непознато да ли је мушкарац уопште био свјестан да му је супруга преминула.

Подијели:

Тагови:

aerodrom

Шпанија

mrtva žena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

Свијет

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

1 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Стотине туже државу: "Преминули су прије него што су дочекали исплату..."

1 ч

0
Зашто је баш јануар ''мјесец развода''?

Љубав и секс

Зашто је баш јануар ''мјесец развода''?

1 ч

0
Гађали Ану Бекуту грудвама: Полиција хитно реаговала, више ухапшених

Србија

Гађали Ану Бекуту грудвама: Полиција хитно реаговала, више ухапшених

2 ч

1

Више из рубрике

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

Свијет

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

1 ч

0
Трамп: Данска треба да напусти Гренланд

Свијет

Трамп: Данска треба да напусти Гренланд

2 ч

0
Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

Свијет

Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

2 ч

0
Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

Свијет

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Што сте се гријали, гријали сте се: Бањалуку чека зима на 19 степени

19

35

Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

19

34

Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

19

23

Више цијене партиципације у Српској

19

20

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner