Завладала паника због невиђеног ширења менингитиса: Млади чекају антибиотике

17.03.2026

Број обољелих од менингитиса у Кенту, на југоистоку Енглеске, порастао је на 15, саопштила је британска Агенција за безбједност здравља.

Агенција наводи да су сви обољели хоспитализовани, а да је код четири случаја тестирањем потврђен МенБ сој, преноси Скај њуз (Sky News).

Број обољелих односи се на стање до јуче у 17 часова.

Претходно је Агенција пријавила 13 случајева, укључујући двоје младих који су преминули.

Британски министар здравља Вес Стритинг рекао је посланицима у Доњем дому парламента да је ситуација „досад невиђено ширење болести“, да се брзо развија, те истакао да је у мислима са породицама и пријатељима преминулих.

Он је најавио покретање циљаног програма вакцинације за студенте који живе у студентским домовима на кампусу Универзитета Кент. Програм би могао да се прошири и на друге ризичне групе.

Стритинг је описао сој менингитиса Б као неуобичајен и потенцијално смртоносан, али је нагласио да се не шири лако.

„Бактерија се преноси на друге након дуготрајног блиског контакта, на примјер дуготрајним љубљењем или дијељењем електронске цигарете и пића“, рекао је. Додао је да се симптоми лако могу помијешати са уобичајеним стањима попут мамурлука.

Свима који су посјетили клуб „Хемија“ између 5. и 7. марта, као и онима који су били у блиском контакту са потврђеним или сумњивим случајем, савјетује се да дођу на једно од мјеста за лијечење и приме антибиотике, преноси Скај њуз.

Менингитис је упала заштитних овојница мозга и кичмене мождине која може брзо да напредује. Најчешћи је код дјеце, тинејџера и младих одраслих, а посебно се лако шири у срединама гдје људи заједно живе, уче и друже се. Ако се болест открије на вријеме и лијечи антибиотицима, већина пацијената се потпуно опорави.

Забринути студенти и даље чекају у дугачким редовима како би примили своју дозу антибиотика.

