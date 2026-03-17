Ово нико не жели: Могућа Годзила, разочаравајућа прогноза за љето

17.03.2026
Како преносе страни медији, треба се припремити на драматичан преокрет у временским обрасцима.
Водеће метеоролошке агенције све чешће упозоравају на повратак феномена Ел Нињо у источном дијелу тропског Пацифика.
Према најновијим прогнозама америчке Службе за климатске прогнозе (ЦПС), која делује у оквиру Националне управе за океане и атмосферу (НОАА), постоји између 50 и 60 одсто вјероватноће да ће се овај топли циклус формирати крајем љета, док аустралијски метеоролошки завод процјењује да би његов развој могао да почне већ у јуну.
Након периода доминације хладније фазе познате као Ла Ниња, модели указују на прелазак у неутрално стање између фебруара и априла, што би могло да буде увод у изузетно снажан феномен, такозвани "Супер Ел Нињо“. Овај климатски циклус настаје усљед промјена температуре океана и ваздушног притиска, а у свом најинтензивнијем облику може да подигне температуру површине мора и до 2,5 степени изнад уобичајених вредности.
Стручњаци упозоравају да би комбинација глобалног загријавања изазваног емисијом гасова са ефектом стаклене баште и додатног загријавања које доноси Ел Нињо могла да претвори 2026. и 2027. годину у најтоплије од када постоје мјерења.
Поред општег раста глобалне температуре за око 0,2 степена, овај феномен доноси и значајне промјене у расподјели падавина. Док би се јужни дијелови САД и Европе могли суочити са обилним кишама и поплавама, сјевер Америке, Азија и Аустралија могли би да доживе озбиљне суше и повећан ризик од шумских пожара.
Озбиљност ситуације потврђују и метеоролози који прате брзе промјене у источном дијелу екваторијалног Пацифика.
"Снажан Ел Нињо може драстично да преобликује млазне струје у атмосфери, повећа олујне активности у појединим дијеловима југа Сједињених Америчких Држава и на више мјесеци промени глобалне временске обрасце“, упозорио је метеоролог Дејвид Шлотхауер, додајући да тренутни атмосферски сигнали већ указују на јачање овог феномена.
Иако су дугорочне прогнозе увијек подложне промјенама, научници позивају на опрез, имајући у виду да је посљедњих 11 година већ међу најтоплијима у историји мјерења.
Уколико се прогнозе о такозваној "Годзила" олуји обистине, свијет би могао да уђе у период екстремних временских прилика које би имале дугорочне посљедице по планету.
Реакције јавности на друштвеним мрежама и форумима одражавају растућу забринутост због брзине загријавања океана. Корисници Редита упозоравају да су се температуре површине мора у источном дијелу екваторијалног Пацифика повећале за више од два степена за само недјељу дана, што указује на нагло подизање топлије воде ка површини, преноси "Нова".
Док једни ову ситуацију посматрају кроз призму геополитичких и економских потреса, други истичу снагу природе која нас, како је један корисник написао, "подсјећа ко заправо држи све конце у рукама“.
Скептици, међутим, наглашавају да су прогнозе оваквих појава мјесецима унапријед врло неизвјесне и да их треба тумачити са дозом опреза док се додатно не потврде атмосферски и океански сигнали.
