Више производа се хитно повлачи са тржишта

17.03.2026
НЕПРО упозорава на хитно повлачење производа са тржишта Србије „шкода кодијак“ због ризика од повреда и спортске флашице Стор 380 милилитара због опасности од гушења.
Национална организација за потрошаче (НЕПРО) објавила је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине да се са тржишта хитно повлачи путничко возило „шкода кодијак“ због потенцијалног ризика од повреда.
Истовремено, упозорено је и на повлачење спортске флашице Стор запремине 380 милилитара, због опасности од гушења.
Ријеч је о флашицама са мотивима популарних цртаних ликова, међу којима су Фрозен (74255), Пепа Пиг (13925), Спајдермен (74755), Фрозен Леавес (81055), Спајдермен Моб Рулес (83555) и Стич Палмс (75055), са наведеним бар-кодовима, преноси Б92.
