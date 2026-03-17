Вриједност захтјева за механизацију из Мађарске премашила буџет

17.03.2026
Фондација за одрживи развој Републике Српске "Progressus" обавјештава пољопривреднике и произвођаче хране да ће данас, 17. марта 2026. бити завршено подношење пријава за Јавни позив БТП-26 за набавку нове механизације, опреме и алата произведених у Мађарској.
Електронски систем за подношење пријава ПОС на адреси pos.forsrpska.org биће затворен за регистрацију нових корисника (отварање нових налога) тачно у 13 сати, док ће подношење већ започетих пријава бити могуће данас до поноћи, односно до 23.59.59.
Разлог затварања Јавног позива је изузетно велики интерес подносилаца пријава, усљед чега је укупна вриједност пристиглих захтјева премашила планирани буџет намијењен за овај Јавни позив, а како је у самом позиву и дефинисано да "Фондација задржава право да измијени рок за подношење пријава и могућност да Јавни позив буде затворен прије рока наведеног у Јавном позиву уколико затражени износи у до тада поднесеним пријавама буду премашили укупан износ расположивих бесповратних средстава".
Фондација ће у наредном периоду прегледати пристигле пријаве у складу са Јавним позивом БТП-26, након чега ће стручне комисије оцијенити пристигле пријаве које задовоље формално-правне и процедуралне услове Јавног позива.
"Захваљујемо се свим заинтересованим пољопривредницима и прерађивачима хране на интересовању и повјерењу", поручују организатори.
