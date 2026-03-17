Поскупљују авионске карте: Ево шта морате знати прије путовања

17.03.2026
Цијене млазног горива расту како рат на Блиском истоку ремети снабдијевање нафтом, чиме се уочи љетне сезоне ствара велики притисак на авио-компаније.
Стручњаци кажу да није питање да ли ће авио-карте поскупјети, већ када, за колико и колико ће то трајати. Највише ће бити на удару међународне руте на дугим релацијама, на којима авиони троше знатно више горива.
Србија
Ово је Ненад који је убијен чекићем у стану
Неке авио-компаније су већ најавиле повећање цијена или доплате за гориво у настојању да надокнаде растуће трошкове.У САД, извршни директор компаније "Унитед Аирлинес", Скот Кирби, недавно је упозорио да ће поскупљење авио- карата "вјероватно почети ускоро" јер растући трошкови горива утичу на превоз.
Рат у Ирану ограничава извоз нафте и подстиче велике произвођаче попут Кувајта, Саудијске Арабије и Ирака да смање производњу јер су све веће препреке за извоз.
Подсјетимо, након што су САД Израел напали Иран, Техеран је узвратио нападима на трговачке бродове широм Персијског залива и нафтну инфраструктуру у арапским земљама Залива. Напади су ефикасно зауставили саобраћај кроз Ормуски мореуз, уски пролаз кроз који се превози значајан дио свјетске нафте.
Здравље
Ево зашто је чај од ђумбира најбољи савезник вашег желуца
Нестабилне цијене сирове нафте, које су изазвале нагли раст малопродајних цијена бензина, имале су исти ефекат на цијену млазног горива. Просјечна цијена у САД достигла је 3,99 долара по галону (3,8 литара) у петак, у односу на 2,50 долара дан прјие почетка рата прије двије недјеље, према индексу америчког млазног горива Аргус.
Индекс прати просјечну цијену коју авио-компаније плаћају за млазно гориво на главним америчким аеродромима. Подаци Бироа за статистику транспорта Министарства саобраћаја САД показују да су америчке авио-компаније плаћале око 2,36 долара по галону горива у јануару.
Неке авио-компаније су дјелимично заштићене од изненадних скокова цијена путем "хеџинг", стратегије која им омогућава да фиксирају цијене горива мјесецима или чак годинама унапријед. Али не осигуравају се тако све авио-компаније, а оне које то чине обично су заштићене само за дио својих потреба, што значи да дуготрајни скокови цијена могу довести до тога да више превозника повећа цијене.
Хроника
Саобраћајка у Билећи: Познато стање малољетника који је повријеђен у незгоди
Затварање ваздушног простора на Блиском истоку захтијевало је преусмјеравање летова, што може и у будућности да значи дуже руте, додатну потрошњу горива и веће оперативне трошкове.
Путници могу осјетити утицај свих ових фактора на неколико начина. Авио-компанијемогу додати или повећати доплате за гориво, додатну накнаду уобичајену међу превозницима ван САД која се додаје поред основне цијене карте.
Међутим, велики амерички превозници не наплаћују посебну доплату за гориво.
Умјесто тога, они урачунавају трошкове горива у укупну цијену карте, што значи да ће свако повећање вјероватније бити приказано као виша основна цијена за путнике, према речима Тајлера Хосфорда, директора безбједности у глобалној фирми за управљање ризицима Интернатионал СОС.
Авио-компаније такође могу прилагодити оно што наплаћују за премијум додатке - боља сједишта, сједишта са додатним простором за ноге, предати пртљаг или приоритетно укрцавање - као још један начин да надокнаде веће оперативне трошкове. За потрошаче то значи да чак и ако основна цијена не порасте одмах, укупни трошкови путовања би и даље могли да се повећају када урачунају те додатне накнаде.
Свијет
Тужили банке због трошкова обраде кредита и добили новац
Ако више цијене горива потрају,авио-компаније такође могу да прилагоде распореде или смање одређене руте, рекао је Кристофер Андерсон, професор на пословној школи Универзитета Корнел. Тешко је тачно предвидјети колико би цијене карата могле да порасту.
Гориво обично чини 20% до 25% оперативних трошкова авио-компаније, што га чини другим највежим трошком послије рада, објаснио је Роб Бритон, ванредни професор маркетинга на Универзитету Џорџтаун и пензионисани руководилац компаније "Америцан Аирлинес".
Нагли пораст цијена горива стога може имати велики утицај на буџете авио-компанија. Хонгконшки превозник Cathay Pacific саопштио је да ће повећати своју доплату за гориво почев од сриједе.
Авио-компаније које су најавиле повећање цијена или нове доплате
"Аир Франце-КЛМ" је саопштио да би повратне економске карте на летовима на дугим релацијама могле да порасту за око 50 евра. "Аир Индиа" је у четвртак увела доплату за гориво на одређеним рутама. Од 18. марта доплата ће се повећати до 50 долара за све карте за Европу, Сјеверну Америку и Аустралију. "Хонг Конг Аирлинес" је повећао доплате за гориво на неколико рута од четвртка. "FlySafair" у Јужној Африци је најавио привремену доплату за гориво.
Регион
На граници заплијењена медвјеђа глава
Стручњаци кажу да путници који планирају љетна путовања могу дарезервишу карте раније, умјесто да чекају понуде у посљедњем тренутку и тамо макар мало уштеде. Брже осигуравање цијена карата, посебно уз флексибилне опције резервације које омогућавају промјене, може помоћи у обезбјеђивању нижих цијена прије него што их авио-компаније додатно прилагоде.
Хосфорд, директор безбједности у Интернашонал СОС-у, предлаже путницима да остану флексибилни са датумима путовања, провјере цијене на оближњим аеродромима и прате цијене. Он указује да не треба чекати "савршену понуду", већ што прије узети најповољнију.
