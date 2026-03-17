Шверцовали 5 килограма марихуане, осуђени на 15 година затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
17.03.2026
10:03
Коментари:0
Аднан Хећо, Аднан Аџем и Аднан Пирић из Сарајева осуђени су у Окружном суду у Источном Сарајеву на укупно 15 и по година затвора због шверца пет килограма марихуане.
Хећо и Аџем осуђени су на јединствене казне од по пет година и три мјесеца затвора због трговине дрогом и недозвољеног посједовања оружја, док је Пирић осуђен на пет година због трговине дрогом.
У пресуди се наводи да су три Аднана 6. фебруара 2022. године из Пала према Сарајеву превозили пет килограма марихуане у аутомобилу "опел инсигниа" којим је управљао Аџем. Док су се кретали кроз Хан Дервенту наишли су на патролу ПУ Источно Сарајеву која је покушала да их заустави ради контроле. Аџем је тада нагло убрзао, те су се дали у бијег магистралним путем М5 према Сарајеву. Док су бјежали Хећо и Пирић су из возила избацили врећу у којој се налазило пет ПВЦ пакета са пет килограма марихуане.
Хроника
Ухапшен Требињац због пребијања суграђанина
У циљу избјегавања полицијске потјере наставили су вожњу према Сарајеву, да би их у Лапишници зауставили припадници МУП-а Кантона Сарајево. Током претреса код Хеће је пронађен пиштољ "ЦЗ М70", калибра 7,65 mm, и осам метака, док је код Аџема пронађен "бровинг" са седам метака.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
58
12
54
12
53
12
53
12
43
Тренутно на програму