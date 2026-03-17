Logo
Large banner

Ухапшен осумњичени за звјерско убиство

Аутор:

АТВ

17.03.2026

09:39

Коментари:

0
Ухапшен осумњичени за звјерско убиство
Фото: Pexels

Полиција је око 19 часова у стамбеној згради у улици Драгомира Минића број 22 у Чачку ухапсила осумњиченог за убиство Н. К. (58).

Како "Блиц" пише, осумњичени је дошао данас поподне у стан, о чему је обавијештена полиција.

"Полицајци су дошли и он се мирно предао. Инспектори су обавили разговор са њим, као и са неколико комшија и онда су га са лисицама на рукама одвели из зграде", рекао је за "Блиц" један од станара у овој згради.

Како они наводе, ухапшени је негирао убиство, тврдећи да је он жртву затекао у стану у Немањиној улици већ мртву.

Подсјетимо, Н. К. (58) брутално је убијен у свом стану у насељу Авенија липа.

Према првим и потврђеним информацијама са терена, убица је ушао у стан жртве и нанео му три смртоносна ударца чекићем директно у главу, након чега је побјегао, преноси

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Čačak

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner