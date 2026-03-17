Ухапшен осумњичени за звјерско убиство

Аутор:АТВ
17.03.2026
09:39
Коментари:0
Полиција је око 19 часова у стамбеној згради у улици Драгомира Минића број 22 у Чачку ухапсила осумњиченог за убиство Н. К. (58).
Како "Блиц" пише, осумњичени је дошао данас поподне у стан, о чему је обавијештена полиција.
"Полицајци су дошли и он се мирно предао. Инспектори су обавили разговор са њим, као и са неколико комшија и онда су га са лисицама на рукама одвели из зграде", рекао је за "Блиц" један од станара у овој згради.
Свијет
Како они наводе, ухапшени је негирао убиство, тврдећи да је он жртву затекао у стану у Немањиној улици већ мртву.
Подсјетимо, Н. К. (58) брутално је убијен у свом стану у насељу Авенија липа.
Према првим и потврђеним информацијама са терена, убица је ушао у стан жртве и нанео му три смртоносна ударца чекићем директно у главу, након чега је побјегао, преноси
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
22 ч0
Најновије
Најчитаније
12
58
12
54
12
53
12
53
12
43
Тренутно на програму