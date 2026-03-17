Иран погодио земљотерс јачине 4,5 степени

Аутор:АТВ
17.03.2026
09:27
Иран је погодио земљотрес јачине 4,5 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 10 километара и удаљености од 37 километара од града Мора. За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети, преноси РТС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
