Велики дан за Наташу Беквалац, огласила се пјевачица

17.03.2026
09:15
Данас је велики дан за пјевачицу Наташу Беквалац.
Наташа слави 19. рођендан своје прве кћерке, Хане Икодиновић коју је добила из брака са Данилом Икодиновићем.
Поносна мајка Наташа Беквалац подијелила је низ слика са насљедницом и објавила емотивну поруку.
"Срећан ти рођендан моја прва, највећа љубави. Све што ти желим, ти то већ знаш. Испред тебе, поред тебе, иза тебе, гдје год осјећаш да сам ти потребна, ту сам. Одувијек и заувијек, воли те мајка", написала је пјевачица.
Наташа је гостујући у емисији "Амиџи шоу" говорила о пресељењу старије кћерке Хане.
"Успјела је она, ми смо у старту дошли до проблема, уписала је психологију, каже: "Мама, ја не желим да студирам медицину". Сада смо у промјени на маркетинг", рекла је она и признала да је утицала на Ханину одлуку да оде у иностранство, преноси Блиц.
"Жеља је њена, али сам утицала. Вољела бих да пуно времена проводимо заједно", истакла је пјевачица, која је признала да обожава многе градове у Шпанији и да је то њена омиљена земља.
