Детаљи језивог убиства у Аустрији: Жртва имала српски пасош, ухапшен бивши муж

Полиција аустријског округа Баден ухапсила је 47-годишњака, који се терети да убио 38-годишњу бившу жену, мајку њихове четворо дјеце.
Како преносе аустријски медији, жртва има српски пасош, али је поријеклом са КиМ. Националност осумњиченог није објављена, али неки медији наводе да има аустријски пасош.
Ријеч је о бившем брачном пару, који се растао још 2019. године. Наводно, он је јуче дошао до куће бивше жене у мјесту Зос (Доња Аустрија), а она га је пустила у кућу. Испоставиће се да је то била кобна одлука, која ју је коштала живота.
Како медији наводе, она је брутално ликвидирана: прво је измасакрирана шрафцигером, а затим упуцана пишотељем. Из полиције су саопштили да је имала тешке повреде главе и горњег дијела тијела.
Полиција је покренула истрагу о могућем мотиву овог језивог убиства, а више ће се знати сутра, када је заказано саслушање осумњиченог. За младу мајку четворо дјеце кажу да је била изузетно популарна у овом аустријском мјесташцету, јер је радила у великом супермаркету, па су је многи познавали.
Ипак, оно што је застрашујуће јесте да је бивши муж имао подмукао план ликвидација. Наводно је једном од синова испричао причу о странцу, који се појавио и убио им мајку.
А, заправо, он ју је убио, тијело изнио у двориште и прекрио га тек покошеном травом. Када је син вратио кући (наводно дјеца су доби од 11 до 15 година), назвао је је полицију и испричао необичну причу о странцу који се изненада појавио на Ускрс: Мама је убијена. Нашао сам је мртву”
Наводно је дјечак обавијестио полицију, очигледно у присуству оца. Полицајци су жртву пронашли прекривену травом. Осумњичени је имао већ припремљену причу за полицију и одмах им је рекао да је тијело изнио вани како би дјецу поштедио језивог призора.
У мјесту Зос данас влада туга и невјерица. Аустријски новинари кажу да су многи познавали жртву. "Трагично је шта се овде догодило", рекла су тројица мушкараца у локалној гостионици. Старија жена која је лично познавала жртву испричала је:
„Моја унука и њена ћерка су ишле у исти вртић. Била је апсолутно дивна жена.“ За оца дјеце каже да га није познавала, а затим рекла:
"Зашто се људи данас не могу нормално развести, није ми јасно?"
