Преминуо Кристијан Шварц-Шилинг

Преминуо је Кристијан Шварц-Шилинг, бивши високи представник за Босну и Херцеговину. Имао је 95 година.
Њемачки политичар у децембру 2005. године изабран је као насљедник Педија Ешдауна на овој позицији.
На мјесту високог представника био је од фебруара 2006. до краја јуна 2007. године.
Кристијан Шварц-Шилинг рођен је у аустријском Инсбруку 19. новембра 1930. године.
Политиком се почео бавити 1960. када се прикључио Хришћанској Демократској Унији (ЦДУ). У Бундестаг је изабран 1976. године, а министром комуникација именован је 1982. када је на мјесто канцелара дошао Хелмут Кол.
Подсјећамо, недавно је преминуо још један бивши високи представник у БиХ, Карлос Вестендорп.
(Фокус.ба)
