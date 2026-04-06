06.04.2026 22:05

Преминуо Кристијан Шварц-Шилинг, бивши високи представник у БиХ
Преминуо је Кристијан Шварц-Шилинг, бивши високи представник за Босну и Херцеговину. Имао је 95 година.

Њемачки политичар у децембру 2005. године изабран је као насљедник Педија Ешдауна на овој позицији.

На мјесту високог представника био је од фебруара 2006. до краја јуна 2007. године.

Кристијан Шварц-Шилинг рођен је у аустријском Инсбруку 19. новембра 1930. године.

Политиком се почео бавити 1960. када се прикључио Хришћанској Демократској Унији (ЦДУ). У Бундестаг је изабран 1976. године, а министром комуникација именован је 1982. када је на мјесто канцелара дошао Хелмут Кол.

Подсјећамо, недавно је преминуо још један бивши високи представник у БиХ, Карлос Вестендорп.

