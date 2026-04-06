Трамп: Приоритет отварање Ормуског мореуза

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је поновно отварање Ормуског мореуза највећи приоритет у преговорима са Ираном.
"То је уступак који Вашингтон очекује од Техерана као дио споразума", рекао је Трамп.
Незгода у центру града, једна особа повријеђена
Он је нагласио да Иран мора да пристане на споразум са Сједињеним Државама који важи до сутра и којим се Техеран обавезује да ће обезбиједити слободан промет нафте кроз Ормуски мореуз.
Амерички предсједник сматра да би ирански народ требало да устане против техеранских власти ако се прогласи прекид ватре, али да схвата да је то изразито опасно.
Сијарто: Украјина покушава да одсјече Европу од руских енергената
Он је додао да има и коначни план за рјешавање иранског сукоба, али да га неће открити јавности.
(СРНА)
