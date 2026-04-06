Logo
Large banner

Трамп: Приоритет отварање Ормуског мореуза

Аутор:

АТВ
06.04.2026 21:21

Коментари:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је поновно отварање Ормуског мореуза највећи приоритет у преговорима са Ираном.

"То је уступак који Вашингтон очекује од Техерана као дио споразума", рекао је Трамп.

Он је нагласио да Иран мора да пристане на споразум са Сједињеним Државама који важи до сутра и којим се Техеран обавезује да ће обезбиједити слободан промет нафте кроз Ормуски мореуз.

Амерички предсједник сматра да би ирански народ требало да устане против техеранских власти ако се прогласи прекид ватре, али да схвата да је то изразито опасно.

Он је додао да има и коначни план за рјешавање иранског сукоба, али да га неће открити јавности.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner