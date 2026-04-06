Астронаути мисије Артемис удаљили се од Земље више него било ко други у историји

АТВ

АТВ
06.04.2026 20:55

Астронаути из мисије Артемис 2 у капсули.
Фото: Tanjug/AP

Растојање које је данас прешла посада америчке свемирске агенције у мисији Артемис 2 која се упутила ка Мјесецу, премашило је рекорд који је прије пола вијека поставила мисија Аполо 13, и удаљила се од Земље више него било ко други у историји човјечанства.

Посада мисије Артемис 2 данас се удаљила од Земље више од 400.171 километра, што је био рекорд који је Аполо 13 поставио 1970. године, преноси Њујорк тајмс.

Србија

Трудница остала заробљена у аутомобилу који је слетио у језеро

Током мисије Артемис 2, четворо астронаута су до сада тестирали системе за одржавање живота и друге важне системе своје летјелице, имали су проблем са тоалетом летјелице, и напустили су ниску Земљину орбиту, као први људи који су то урадили од 1972. године, иако неће слетјети на Мјесец.

Астронаути Рид Вајзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Џереми Хансен постаће људи који су путовали најдаље од Земље, проћи ће иза друге стране Мјесеца, и видеће дијелове Мјесеца који никада нису виђени људским оком, прикупљајући научне податке о ономе што уоче.

Предвиђа се да ће у том процесу изгубити радио контакт са Земљом на око 40 минута.

Наука и технологија

Паметни телефони ноћу размјењују податке

Астронаути данас званично почињу фазу прелета Мјесеца и почеће период интензивног посматрања лунарне површине.

Док обилазе супротну страну Мјесеца, астронаути ће достићи максималну удаљеност од Земље, прије него што се врате ка планети.

НАСА емитује пренос мисије Артемис 2 уживо 24 сата дневно, који се може гледати на Јутјубу, на платформи Икс, на званичној интернет страници и апликацијама НАСА за смарт телевизоре.

Након што астронаути дођу до друге стране Мјесеца, доживјеће помрачење Сунца у трајању од 53 минута, и моћи ће да посматрају соларну корону из јединствене перспективе, као и необичне погледе на Земљу и друге планете.

Мисија Артемис 2 је лансирана у орбиту током вечери 1. априла, а након једног дана тестирања важних система у високој Земљиној орбити посада је одлетјела са планете другог дана трајања мисије.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Честитке Трампу и Хегсету на историјској мисији спасавања два америчка пилота у Ирану

Трећег и четвртог дана астронаути су тестирали друге системе и разговарали са породицом, а на крају петог дана ушли су у лунарну сферу утицаја, гдје је гравитација Мјесеца јача од Земљине.

Свемир

Мјесец

Артемис II

НАСА

Астронаути

Прочитајте више

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Свијет

Избио огроман пожар у хали, услиједила хитна евакуација

11 ч

0
Вријеме је за лото: Ако сте рођени у овом знаку чека вас невјероватан прилив новца

Занимљивости

Вријеме је за лото: Ако сте рођени у овом знаку чека вас невјероватан прилив новца

11 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Тражимо кривца за цурење информација о акцији у Ирану

11 ч

0
Застава Црна Гора

Култура

Егзит фестивал ''сели'' у Црну Гору

11 ч

0

Више из рубрике

Nesanica telefon krevet

Наука и технологија

Паметни телефони ноћу размјењују податке

11 ч

0
Мјесец планета

Наука и технологија

Ускоро стижу тамо гдје нико никада није био: НАСА подијелила нови снимак

20 ч

0
Болница магнет

Наука и технологија

Руски научници пронашли начин лијечења рака дојке без утицаја на друге органе

1 д

0
Животиња жаба

Наука и технологија

Научници створили „неуророботе“ од ћелија жабе

1 д

0

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

Вечерас истиче ултиматум

