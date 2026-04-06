Астронаути мисије Артемис удаљили се од Земље више него било ко други у историји

Аутор:АТВ
Коментари:1
Растојање које је данас прешла посада америчке свемирске агенције у мисији Артемис 2 која се упутила ка Мјесецу, премашило је рекорд који је прије пола вијека поставила мисија Аполо 13, и удаљила се од Земље више него било ко други у историји човјечанства.
Посада мисије Артемис 2 данас се удаљила од Земље више од 400.171 километра, што је био рекорд који је Аполо 13 поставио 1970. године, преноси Њујорк тајмс.
Током мисије Артемис 2, четворо астронаута су до сада тестирали системе за одржавање живота и друге важне системе своје летјелице, имали су проблем са тоалетом летјелице, и напустили су ниску Земљину орбиту, као први људи који су то урадили од 1972. године, иако неће слетјети на Мјесец.
Астронаути Рид Вајзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Џереми Хансен постаће људи који су путовали најдаље од Земље, проћи ће иза друге стране Мјесеца, и видеће дијелове Мјесеца који никада нису виђени људским оком, прикупљајући научне податке о ономе што уоче.
Предвиђа се да ће у том процесу изгубити радио контакт са Земљом на око 40 минута.
Астронаути данас званично почињу фазу прелета Мјесеца и почеће период интензивног посматрања лунарне површине.
Док обилазе супротну страну Мјесеца, астронаути ће достићи максималну удаљеност од Земље, прије него што се врате ка планети.
НАСА емитује пренос мисије Артемис 2 уживо 24 сата дневно, који се може гледати на Јутјубу, на платформи Икс, на званичној интернет страници и апликацијама НАСА за смарт телевизоре.
Након што астронаути дођу до друге стране Мјесеца, доживјеће помрачење Сунца у трајању од 53 минута, и моћи ће да посматрају соларну корону из јединствене перспективе, као и необичне погледе на Земљу и друге планете.
Мисија Артемис 2 је лансирана у орбиту током вечери 1. априла, а након једног дана тестирања важних система у високој Земљиној орбити посада је одлетјела са планете другог дана трајања мисије.
Трећег и четвртог дана астронаути су тестирали друге системе и разговарали са породицом, а на крају петог дана ушли су у лунарну сферу утицаја, гдје је гравитација Мјесеца јача од Земљине.
LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8— NASA (@NASA) April 6, 2026
