Научници створили „неуророботе“ од ћелија жабе

05.04.2026 17:07

Фото: pexels/Klub Boks

Научници Универзитета Тафтс и Института Раис направили су биолошке "неуророботе" користећи ћелије афричке жабе које показују знакове основног "понашања" и електричне активности у мрежама неуронских ћелија, наводи се у новој студији.

Аутори истичу да ово откриће може да помогне при развоју терапија за регенеративну медицину мозга.

Експеримент је започет 2020. године када су истраживачи са Универзитета Тафтс створили прве "неуроботе" од ћелија жабе, способне да се самостално крећу, поправљају оштећења и окупљају друге ћелије да формирају нове структуре.

Научник са Универзитета Тафтс, Мајкл Левин, истакао је да су ове структуре "живе од самог почетка јер су направљене од већ постојећих живих ћелија", преносе блискоистични медији.

У наредној фази истраживања, научници су додали неуронске ћелије што је резултовало ентитетима са новим понашањем и названим "неуророботи".

Да ли ће вјештачка интелигенција замијенити и неке научнике?

Микроскопска испитивања показала су да су развили праве особине нервног система, укључујући аксоналне и дендритске структуре, као и протеине повезане са синапсама, а снимање потврдило је електричну активност неуронских ћелија и формирање примитивних неуронских мрежа унутар "неуроробота".

Додавање неуронских ћелија промијенило је кретање ентитета: неуророботи су расли више, били активнији и показивали сложеније обрасце кретања у поређењу са не-неуронским ксеноботима.

Тестирањем супстанцом пентилен тетразол, познатом по ефектима на мождану активност, истраживачи су показали да неуронске мреже активно утичу на понашање ових биолошких робота.

Главни истраживач у Институту Раис, др Хала Футуат додала је да ове студије помажу у разумевању раста и регенерације ћелија, омогућавајући развој терапија за конгениталне поремећаје и регенеративну медицину мозга.

Др Футуат је напоменула да су неуророботи показали повећану активност гена везаних за вид, укључујући оне за формирање сочива и ћелија мрежњаче, што сугерише могућност да свјетлосни стимулуси могу да изазову ново понашање у овим ентитетима.

(спутник србија)

Прочитајте више

Облачно вријеме и олуја

Занимљивости

Мистериозни бљескови на небу из 1950. и даље збуњују

4 д

0
Лед

Наука и технологија

Ово су научници открили у најстаријем леду на свијету!

1 седм

0
Бактерије

Наука и технологија

Научници претварају пробиотичке бактерије у ловце на туморе који убијају рак

2 седм

0
Комарац

Наука и технологија

Необичан експеримент са 100 гладних комараца открио тајне њиховог лета

2 седм

0

Више из рубрике

Нема дизела? Рјешење би могао бити водоник - нова нада за пољопривредне стројеве

Наука и технологија

Нема дизела? Рјешење би могао бити водоник - нова нада за пољопривредне стројеве

15 ч

0
Животиња сипа која живи у мору

Наука и технологија

Како су лигње преживјеле највеће изумирање на Земљи и преузеле океане?

15 ч

0
Жена у бијелом мантилу сједи за микроскопом и гледа црвену течност у мензури

Наука и технологија

Да ли ће вјештачка интелигенција замијенити и неке научнике?

15 ч

0
Мјесец планета

Наука и технологија

На путу ка Мјесецу земаљски проблеми за "Артемис II": Поново не ради тоалет у свемирској капсули

16 ч

0

