Научници створили „неуророботе“ од ћелија жабе

Научници Универзитета Тафтс и Института Раис направили су биолошке "неуророботе" користећи ћелије афричке жабе које показују знакове основног "понашања" и електричне активности у мрежама неуронских ћелија, наводи се у новој студији.
Аутори истичу да ово откриће може да помогне при развоју терапија за регенеративну медицину мозга.
Експеримент је започет 2020. године када су истраживачи са Универзитета Тафтс створили прве "неуроботе" од ћелија жабе, способне да се самостално крећу, поправљају оштећења и окупљају друге ћелије да формирају нове структуре.
Научник са Универзитета Тафтс, Мајкл Левин, истакао је да су ове структуре "живе од самог почетка јер су направљене од већ постојећих живих ћелија", преносе блискоистични медији.
У наредној фази истраживања, научници су додали неуронске ћелије што је резултовало ентитетима са новим понашањем и названим "неуророботи".
Микроскопска испитивања показала су да су развили праве особине нервног система, укључујући аксоналне и дендритске структуре, као и протеине повезане са синапсама, а снимање потврдило је електричну активност неуронских ћелија и формирање примитивних неуронских мрежа унутар "неуроробота".
Додавање неуронских ћелија промијенило је кретање ентитета: неуророботи су расли више, били активнији и показивали сложеније обрасце кретања у поређењу са не-неуронским ксеноботима.
Тестирањем супстанцом пентилен тетразол, познатом по ефектима на мождану активност, истраживачи су показали да неуронске мреже активно утичу на понашање ових биолошких робота.
Главни истраживач у Институту Раис, др Хала Футуат додала је да ове студије помажу у разумевању раста и регенерације ћелија, омогућавајући развој терапија за конгениталне поремећаје и регенеративну медицину мозга.
Др Футуат је напоменула да су неуророботи показали повећану активност гена везаних за вид, укључујући оне за формирање сочива и ћелија мрежњаче, што сугерише могућност да свјетлосни стимулуси могу да изазову ново понашање у овим ентитетима.
