На путу ка Мјесецу земаљски проблеми за "Артемис II": Поново не ради тоалет у свемирској капсули

05.04.2026 16:20

Фото: Pixabay /rkarkowski

Астронаути мисије "Артемис II", који се налазе на мање од пола пута до Мјесеца, спремни за историјски обилазак око Земљиног природног сателита који ће их одвести у свемир дубље чак и од посаде мисије Аполо прије више од пола вијека, поново се суочавају са "земаљским" проблемом – тоалет у свемирској капсули се опет покварио.

Како преноси АП, док се тоалет у капсули не поправи, контрола мисије је наредила астронаутима да користе резервне кесе за одлагање урина јер је тоалет отказао у сриједу, одмах након полетања, и од тада ради са прекидима.

Верзија тоалета за мисију "Артемис II" тестирана је на Међународној свемирској станици прије неколико година, а инжењери сада сумњају да лед блокира одводну цијев тоалета.

Замјеница директора НАСА програма Орион, Деби Корт, рекла је да су астронаути пријавили и непријатан мирис који допире из тоалета, међутим, Џон Ханикат, начелник тима који управља мисијом, каже да су астронаути добро.

"Астронаути су добро. Тренирали су да се носе са оваквим ситуацијама", рекао је Ханикат.

Прва фотографија Земље са Артемиса 2





Троје Американаца и један Канађанин требало би да стигну сутра до свог одредишта и да фотографишу мистериозну, тамну страну Мјесеца, преноси АП и подсјећа да је мисија Артемис II прва која лети према Мјесецу настављајући тамо гдје је обустављен програм Аполо прије више од 53 године.

"Земља је прилично мала, а Мјесец дефинитивно постаје све већи", пренио је своје утиске пилот у капсули Орион Виктор Гловер.

(рт балкан)

