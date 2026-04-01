Пун Мјесец у Ваги 2. 4. 2026: Прогноза за све знакове Зодијака

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пун Мјесец у Ваги кулминира 2. 4. 2026. у 4:11 часова. Ова лунација догађа се на 12°21′ Ваге, насупрот Сунцу на 12°21′ Овна. Пун Мјесец у Ваги увијек отвара питање равнотеже, али овог пута нагласак није на спољашњем утиску, пристојности или форми. У први план долази стварно стање односа, расподјела одговорности, емоционални терет који носите и начин на који усклађујете своје потребе с туђим. Код многих ће се показати гдје постоји узајамност, а гдје је однос остао на навици, ћутању или превеликом прилагођавању.
Код вас овај пун Мјесец снажно освјетљава партнерске односе, брак, сарадње и све ситуације у којима више не можете гурати само своју страну приче. У љубави долази тренутак када однос тражи отворенији разговор, више поштовања и мање импулсивних реакција. Ако сте слободни, може се појавити особа која вас привлачи управо зато што тражи озбиљнији однос и јаснији договор. На послу се отвара питање сарадње и односа с колегама, клијентима или особама које имају важну ријеч у вашем раду. Можете примијетити да вас туђи темпо или неодлучност почињу замарати више него иначе. Финансијски, ово није лош тренутак, али тражи опрез с обећањима, заједничким трошковима и преузимањем туђих обавеза. Што се здравља тиче, нагласак је на напетости која се скупља кроз фрустрацију, па ће вам користити више сна, мање расправа и мало више мјере у свему што радите нагло.
За вас овај пун Мјесец активира свакодневицу, посао, здравље и начин на који распоређујете енергију. Може постати врло јасно гдје сте се преоптеретили и гдје више нема смисла све држати на сопственим леђима. У радном окружењу стиже кулминација неке ситуације која траје већ неко вријеме, било да је ријеч о односу с колегама, количини обавеза или незадовољству ритмом рада. На финансијском плану корисно је погледати колико реално добијате за оно што улажете. Ово је добар тренутак за конкретнији преглед трошкова, навика и свега што вам узима новац без правог учинка. У љубави тражите стабилност, али сада ћете јаче осјетити и колико вас партнер разумије у свакодневним, обичним стварима. Што се здравља тиче, фокус је на исцрпљености, исхрани, хормонима и потреби да тијелу вратите ред, ритам и довољно одмора.
Код вас овај пун Мјесец отвара поље љубави, привлачности, креативности, дјеце и личне радости. У односима се види колико има стварне блискости, а колико игре, дописивања или нечега што вас држи у неизвјесности. Ако сте у вези, сада се јаче отвара питање пажње, заједничког времена и тога осјећате ли се заиста виђено. Ако сте слободни, привлачност може бити јака, али ћете врло брзо осјетити има ли иза тога и садржаја. На послу и у каријери добијате више инспирације, храбрости и потребе да се изразите аутентичније. То је добро за креативне послове, презентације, јавне наступе и све што тражи лични печат. Финансије могу осцилирати због већих жеља, излазака, куповине за себе или улагања у нешто што вам доноси задовољство. Што се здравља тиче, важно је не трошити се до краја на узбуђење, друштво и ритам који изгледа забавно, а послије вас остави празним.
Код вас овај пун Мјесец дубоко дотиче дом, породицу, приватни живот и осјећај сигурности. Будући да је Јупитер у вашем знаку укључен у ширу слику, емоције су појачане и лако можете реаговати из потребе да заштитите себе или своје ближње. У породици се могу отворити стара питања, посебно око граница, одговорности и онога што се дуго прећуткивало. Добро је вријеме за поштен разговор, али и за одлуку да више не носите све сами. На послу се тражи бољи баланс између приватног и професионалног. Ако вас каријера вуче на једну страну, а дом на другу, сада постаје очигледно да досадашњи модел више не пије воде. Финансијски се може појавити већи трошак везан уз кућу, породицу, дјецу или нешто што тражи сигурније темеље. У љубави требате топлину и осјећај да уз некога можете спустити гард. Што се здравља тиче, обратите пажњу на желудац, сан, емоционалну исцрпљеност и све оно што тијело показује када предуго гутате бригу.
За вас овај пун Мјесец доноси разговоре, важне информације, папирологију, одлуке, краћа путовања и промјену перспективе. Једна реченица, порука или састанак може покренути више него што сте очекивали. У односима је важно говорити јасно и без непотребног поноса, јер управо начин комуникације сада одређује хоће ли се нешто приближити или удаљити. У љубави може доћи до разговора који скида маглу и показује на чему сте. На послу је ово добар тренутак за преговоре, потписивања, пријаве, разговоре за посао, презентације и све што тражи менталну присутност.
Наука и технологија
Хакери вам краду све податке за само 45 секунди: Упозорење за кориснике Андроида
Финансије могу бити повезане с папирологијом, договорима, провизијама, учењем или трошковима превоза и технологије. Што се каријере тиче, користи вам то да не брзате с реакцијама, већ да говорите одмјерено и прецизно. Што се здравља тиче, лако се јавља ментални умор, превише надражаја и напетост у раменима, врату или нервном систему.
Код вас је фокус на новцу, самовриједности, раду и питању колико се ваш труд заиста цијени. Пун Мјесец показује гдје сте можда пристали на премало, било у послу, односу или сопственој слици о себи. На финансијском плану долази тренутак за реалан преглед прихода, расхода, дугова, заједничких трошкова и свега што се више не може држати на процјени "од ока". Користи вам јаснији план и мање расипања. У каријери можете осјетити да је вријеме да тражите више реда, поштовања или конкретније признање за свој рад. У љубави се активира тема давања и примања. Ако сте ви увијек она страна која носи, пази, организује и стабилизује, сада постаје важно да и друга страна нешто стварно уложи. Што се здравља тиче, нагласак је на енергији, исхрани, хормонима и осјећају унутрашње затегнутости који долази када дуго живите под притиском да све мора бити исправно.
Ово је ваш пун Мјесец и зато га осјећате врло лично. У први план долазе идентитет, изглед, личне границе, ваше потребе и начин на који се постављате у односима. Многи ће сада јасно осјетити гдје су предуго ишли линијом мањег отпора и гдје је жеља за миром почела радити против њих. Вријеме је да се вратите себи, без објашњавања које траје унедоглед. У љубави је ово важна тачка. Ако је однос здрав, може се продубити кроз искреност и равнотежу. Ако сте мјесецима нешто умањивали, оправдавали или прећуткивали, сада то долази на сто. На послу и у каријери расте потреба да вас озбиљније схвате и да се ваш допринос јасније види. Финансијски вам користи више самопоуздања при преговорима и мање колебања. Што се здравља тиче, важно је пратити тијело када шаље сигнал да је доста прилагођавања, стреса и унутрашњег напора.
Код вас се овај пун Мјесец одвија у тишем, дубљем и затворенијем дијелу хороскопа. То значи да кулминација може доћи изнутра, кроз осјећај умора, засићења, емоционалног преоптерећења или потребу да се напокон одмакнете од свега што вас троши. Није вријеме за буку и показивање. Више вам користи повлачење, сабирање и посматрање шта се стварно догађа иза кулиса. На послу се могу разоткрити позадинске напетости, скривени мотиви или динамике које до сада нисте јасно видјели. Финансијски је добро избјегавати рискантне потезе, позајмице и одлуке донесене из емотивног притиска. У љубави можете јаче осјетити потребу за приватношћу, дубином и сигурношћу, али и потребу да неке старе приче коначно затворите. Што се здравља тиче, нагласак је на сну, имунитету, опоравку и свему што се погоршава када игноришете сопствени ритам.
За вас овај пун Мјесец освјетљава пријатељства, мрежу људи, сарадње, планове за будућност и питање коме стварно припадате. Може доћи до расплета у односу с пријатељем, колегом или особом с којом дијелите неку идеју, пројекат или заједнички циљ. У љубави се може отворити тема пријатељства које прелази у нешто више или односа у којем треба ускладити емоције и будуће планове. На пословном плану добар је тренутак за сарадње, тимске пројекте, рад с публиком, интернетом или заједницом људи. Финансије могу доћи кроз контакте, препоруке, групне послове или особу која вас спаја с правом приликом. Користиће вам то да гледате ко је уз вас стварно, а ко је ту само када му одговара. Што се здравља тиче, нагласак је на ритму, циркулацији, нервном систему и потреби да смањите расплинутост на превише страна одједном.
Код вас овај пун Мјесец снажно погађа каријеру, статус, јавну слику, одговорност и однос према успјеху. Неке професионалне теме сада долазе до кулминације: може се завршити важан пројекат, донијети одлука надређених, отворити питање промјене позиције или напокон постати видљиво колико стварно носите. Ово је период у којем се не можете скривати иза дужности. Треба погледати куда вас све то води. У финансијама је вријеме за озбиљнији приступ, посебно ако су приходи везани уз ауторитет, позицију или дугорочну стратегију. У љубави и односима може се отворити напетост између приватног живота и пословних обавеза. Партнер може тражити више присутности, више учествовања или више поштовања према заједничком времену. Што се здравља тиче, важно је пазити на исцрпљеност, кичму, притисак, сан и хронични стрес који се код вас често накупља тихо, без велике драме.
За вас овај пун Мјесец отвара ширу слику: увјерења, образовање, путовања, правна питања, планове, смисао и правац у којем идете. Може доћи до тренутка када схватите да је једна идеја прерасла свој рок трајања и да вам више не служи као прије. У љубави се може отворити тема удаљености, разлике у вриједностима или потребе да однос добије више заједничког смисла, а мање импровизације. На послу и у каријери ово је добар период за едукације, полагања, објаве, писање, рад с иностранством или излазак из оквира који је почео да вас гуши. Финансије могу бити повезане с учењем, путовањем, администрацијом или улагањем у нешто што шири ваше могућности. Што се здравља тиче, користиће више кретања, свјежег ваздуха и мање боравка у глави. Када предуго анализирате, тијело врло брзо покаже да му треба конкретнији ритам.
Код вас овај пун Мјесец отвара дубоко и осјетљиво поље интиме, повјерења, заједничких ресурса, дугова, улагања и емоционалне везаности. Неке теме које сте држали испод површине сада траже јаснији поглед. У љубави се отвара питање сигурности, преданости и тога колико се стварно можете ослонити на другу особу. За неке Рибе ово може бити врло страствен период, али и период у којем више нема смисла остављати важне теме недореченим. На послу и у финансијама нагласак је на заједничком новцу, кредитима, подјели трошкова, порезима, провизијама или некој врсти дубље материјалне повезаности с другима. Добро је вријеме да све погледате црно на бијело и уведете више реда. У питањима везаним за каријеру користи вам интуиција, али сада јој треба придружити и провјеру чињеница. Што се здравља тиче, фокус је на регенерацији, хормоналној равнотежи, психичком оптерећењу и потреби да себи вратите осјећај унутрашње сигурности, преноси Атма.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
4 д0
Занимљивости
5 д0
Занимљивости
5 д0
Занимљивости
5 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму