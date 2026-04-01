Хакери вам краду све податке за само 45 секунди: Упозорење за кориснике Андроида

Аутор:АТВ
Нови сигурносни пропуст у МедиаТек процесорима изазвао је узбуну међу корисницима Андроид телефона широм свијета. Хакери сада могу за мање од минут приступити осјетљивим подацима.
Сигурносни стручњаци упозоравају да критичан пропуст, означен као ЦВЕ‑2026‑20435, погађа велики број Андроид уређаја. Експлоит омогућава нападачу да у року од 45 секунди извади веома осјетљиве информације, чак и са искљученог или закључаног телефона.
Проблем се налази у софтверском слоју који се активира прије него што Андроид оперативни систем уопште стартује. Његова улога је да штити телефон и провјерава безбједност прије него што систем крене, али откривени пропуст потпуно заобилази ову заштиту, остављајући уређаје рањивим.
Не крећите на пут без зимске опреме! Коловози мокри и клизави
Стручњаци из сигурносног тима Ледгер Доњон показали су да је могуће, користећи обичан УСБ кабл, без интернета, малвера или откључавања екрана, приступити ПИН‑у телефона, дешифровати комплетну меморију и чак украсти сд фразе из мобилних крипто новчаника као што су Труст Валет, Кракен Валет и Фантом.
Овај напад не захтијева никакву посебну апликацију нити лозинку, траје око 45 секунди и функционише чак и ако је телефон потпуно искључен. Све што је потребно је да нападач украде уређај, прикључи га на рачунар и пусти експлоит да ради.
Процјене показују да овај пропуст може потенцијално угрозити чак око 25 одсто свих Андроид телефона на тржишту, јер се МедиаТек чипови налазе у многим популарним уређајима, посебно средње класе.
МедиаТек је још почетком године припремио софтверску исправку и послао је произвођачима телефона, али то не значи да је закрпа већ стигла до свих корисника. Произвођачи морају да укључе печ у своја Андроид ажурирања и пошаљу га корисницима, што често може трајати седмицама или чак мјесецима.
Због тога велики број уређаја и даље остаје рањив, што ову рањивост чини посебно озбиљном.
Ово откриће посебно је важно за оне који користе телефон као крипто новчаник. Стручњаци јасно упозоравају: смартфон никада није дизајниран да буде ултра‑сигуран трезор. Ако чувате битне лозинке или криптовалуте на телефону, провјерите подешавања и одмах инсталирајте свако доступно ажурирање система. Такође, никада не остављајте телефон без надзора - довољно је само једна минута да изгубите све што је на њему.
Још један практичан савјет: увијек користите хардверски новчаник за чување криптовалута умјесто да их држите директно на телефону. На тај начин, чак и ако ваш уређај буде рањив или украден, ваша дигитална имовина остаје сигурна, преноси Информер.
