НАСА шаље људе на Мјесец послије више од пола вијека

31.03.2026 07:24

Фото: Tanjug/AP/John Raoux

НАСА припрема лансирање на Мјесец свемирске мисије Артемис са првом људском посадом послије више од 53 године, пренијели су амерички медији.

Артемис је кључни пробни лет у оквиру ширих лунарних циљева и настојања Сједињених Америчких Држава да потврде предност у свемирској трци упркос растућој конкуренцији са Кином, преноси Ројтерс.

Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанијаху: Не желим да одредим временски оквир за крај рата са Ираном

Три америчка и један канадски астронаут требало би да полете у сриједу у свемирској капсули Орион коју ће ракета "Space Launch System" понијети у 10-дневну пробну мисију у орбиту око Мјесеца.

Ова мисија је први лет са посадом у НАСА програму Артемис којим САД настоје да успоставе редовне летове на Мјесец.

Још од свемирског програма Апола 17. 1972. године људи нису слетјели на површину Мјесеца, али НАСА намјерава да понови тај подвиг 2028. године на суровом мјесечевом лунарном јужном полу.

илу-водостај-25112025

Република Српска

Нормализује се стање на водотоцима: На опрезу Добој, Петрово, Модрича, Шамац и Вукосавље

Сједињене Америчке Државе су једина земља која је послала људе Мјесец у оквиру шест лунарних слијетања током програма Аполо покренутих у периоду свемирског надметања са некадашњим Совјетским Савезом.

Прочитајте више

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Друштво

Високи трошкови дижу цијене хране

1 ч

0
Посланик осуђен на четири године затвора због напада на колегу

Свијет

Посланик осуђен на четири године затвора због напада на колегу

1 ч

0
Славимо светог Кирила: Данас се болесни моле за здравље

Друштво

Славимо светог Кирила: Данас се болесни моле за здравље

1 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Свијет

Погођен кувајтски танкер, могуће изливање нафте

2 ч

1

Више из рубрике

Земља

Наука и технологија

Шта би се десило са Земљом када би Сунце одједном нестало

10 ч

0
Хакери "пробијају" све заштите: Ови ТикТок налози нестају пред очима власника

Наука и технологија

Хакери "пробијају" све заштите: Ови ТикТок налози нестају пред очима власника

18 ч

0
Да ли су ботови и АИ преузели интернет?

Наука и технологија

Да ли су ботови и АИ преузели интернет?

21 ч

0
Вјештачка интелигенција диктира тржиште рада: Који су послови будућности?

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција диктира тржиште рада: Који су послови будућности?

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

05

Битно: О вршњачком насиљу у дигитално доба

09

05

Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

08

56

Дан жалости у Дрвару због трагичне смрти младог полицајца

08

54

Пао нападач који је избо жену насред улице

08

50

Видовић: Данас плата радницима Жељезница

