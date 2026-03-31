НАСА шаље људе на Мјесец послије више од пола вијека

НАСА припрема лансирање на Мјесец свемирске мисије Артемис са првом људском посадом послије више од 53 године, пренијели су амерички медији.
Артемис је кључни пробни лет у оквиру ширих лунарних циљева и настојања Сједињених Америчких Држава да потврде предност у свемирској трци упркос растућој конкуренцији са Кином, преноси Ројтерс.
Три америчка и један канадски астронаут требало би да полете у сриједу у свемирској капсули Орион коју ће ракета "Space Launch System" понијети у 10-дневну пробну мисију у орбиту око Мјесеца.
Ова мисија је први лет са посадом у НАСА програму Артемис којим САД настоје да успоставе редовне летове на Мјесец.
Још од свемирског програма Апола 17. 1972. године људи нису слетјели на површину Мјесеца, али НАСА намјерава да понови тај подвиг 2028. године на суровом мјесечевом лунарном јужном полу.
Сједињене Америчке Државе су једина земља која је послала људе Мјесец у оквиру шест лунарних слијетања током програма Аполо покренутих у периоду свемирског надметања са некадашњим Совјетским Савезом.
