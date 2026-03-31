Посланик осуђен на четири године затвора због напада на колегу

31.03.2026 07:12

Суд у Атини прогласио је кривим независног посланика Константиноса Флороса због физичког напада на посланика партије "Грчко решење" Василиса Граменоса испред сале парламента 24. априла 2024. године.

Флорос је, како јавља Катимерини, осуђен за кривично дјело примјене насиља над послаником током обављања дужности, а суд му је признао олакшавајућу околност ранијег уредног живота и изрекао казну затвора од четири године, уз право на жалбу која одлаже извршење казне.

Наложено му је и плаћање судских трошкова у износу од 1.600 евра.

Тужилац је претходно тражио да се одбаце све олакшавајуће околности, истичући да "овакво понашање у парламенту забрињава све", и предложио казну затвора од пет година, уз захтјев да оптужени буде проглашен кривим.

У својој одбрани, Флорос је инцидент описао као "несрећан тренутак и погрешну реакцију", наводећи да је поступио под утицајем, како тврди, "вулгарне увреде" који је Граменос наводно упутио на рачун његове мајке.

"Поступио сам непромишљено. Реаговао сам због онога што сам чуо о својој мајци, и то је била грешка. Нисам очекивао да ћу доживјети такву ситуацију у парламенту. Знам да дугујем извињење мајци, као и грађанима који су ме изабрали", рекао је Флорос истичући да Граменосу не може да се извини због изречених мјера забране.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

