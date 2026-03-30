Logo
Large banner

Партизан рутински против Босне у Београду

Аутор:

АТВ
30.03.2026 22:52

Коментари:

0
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Кошаркаши Партизана савладали су екипу Босне у Београду резултатом 82:66 у оквиру 5. кола Топ 8 фазе АБА лиге

Иако су одиграли знатно бољи и борбенији меч него у првом дуелу у Сарајеву, квалитетни домаћин је у другом полувремену преломио сусрет у своју корист.

Након болне лекције и пораза од 40 поена разлике у Зетри (96:56), изабраници Мухамеда Пашалића у београдску Штарк Арену допутовали су с циљем да поправе утисак и покажу карактер.

Тај задатак био је додатно отежан чињеницом да у саставу није било најбољег играча, Алфонса Пламера, који је паузирао због лакше повреде скочног зглоба.

Кључна разлика направљена је у трећој дионици. Партизан је додатно подигао агресивност, а сјајни Милтон је, погађајући из тешких позиција, одвео свој тим на двоцифрену предност.

У посљедњој четвртини, искусна екипа Партизана рутински је контролисала ритам утакмице, није дозволила Босни резултатски повратак те је мирно привела меч крају и уписала нову побједу у Топ 8 фази.

Најефикаснији у редовима Партизана били су Милтон са 15, Фернандо са 13 и Раданов са 12 поена.

Код Босне расположен је био Халиловић са 15 поена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Партизан

Košarka

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Европа у страху: "Посљедице ће бити огромне"

22

52

Партизан рутински против Босне у Београду

22

49

Анћелоти отписао БиХ

22

46

Лажна учитељица осуђена на 4.5 године затворске казне

22

44

Наплаћивање пролаза кроз Ормуски мореуз: Приједлог закона у иранском парламенту?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner