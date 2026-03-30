Партизан рутински против Босне у Београду

Кошаркаши Партизана савладали су екипу Босне у Београду резултатом 82:66 у оквиру 5. кола Топ 8 фазе АБА лиге
Иако су одиграли знатно бољи и борбенији меч него у првом дуелу у Сарајеву, квалитетни домаћин је у другом полувремену преломио сусрет у своју корист.
Након болне лекције и пораза од 40 поена разлике у Зетри (96:56), изабраници Мухамеда Пашалића у београдску Штарк Арену допутовали су с циљем да поправе утисак и покажу карактер.
Тај задатак био је додатно отежан чињеницом да у саставу није било најбољег играча, Алфонса Пламера, који је паузирао због лакше повреде скочног зглоба.
Кључна разлика направљена је у трећој дионици. Партизан је додатно подигао агресивност, а сјајни Милтон је, погађајући из тешких позиција, одвео свој тим на двоцифрену предност.
У посљедњој четвртини, искусна екипа Партизана рутински је контролисала ритам утакмице, није дозволила Босни резултатски повратак те је мирно привела меч крају и уписала нову побједу у Топ 8 фази.
Најефикаснији у редовима Партизана били су Милтон са 15, Фернандо са 13 и Раданов са 12 поена.
Код Босне расположен је био Халиловић са 15 поена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
