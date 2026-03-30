Само три тандема прије њих: Јокић и Мареј исписали историју

Никола Јокић и Џамал Мареј, кошаркаши Денвера, постали су тек четврти тандем у историји НБА лиге који је забележио 2.000 међусобних асистенција.
Током протеклог викенда, тандем Нагетса постао је тек четврти двојац у ери од како се прати та статистика (од сезоне 1996/97) којем је тај подухват пошао за руком током регуларног дијела сезоне.
Прије њих, овај подвиг остварили су само Тони Паркер и Тим Данкан из Сан Антонија, Џон Стоктон и Карл Мелоун из Јуте, као и тандем Голден Стејт Вориорса Дрејмонд Грин и Стеф Кари.
Паркер и Данкан држе прво мјесто са 2,246 асистенција, док новопридошлице из Колорада сада заостају 234 асистенција (2,012).
Њих двојица се ове сезоне налазе у Топ 6 по укупном броју асистенција. Мареј је на шестом мјесту са 487, док је Јокић први са 628. Тим темпом, уз претпоставку изостанка повреда, нема сумње да би могли да оборе рекорд дуа из Тексаса.
