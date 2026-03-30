Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге
Фото: АТВ БЛ

Алмир Хоџић, Исмет Хујдур, Емир Кадрић и Мирсад Јагодић ухапшени су у наставку истраге за трговину људима, незванично сазнаје „Аваз“.

Мирсад Јагодић из Бановића, брат је универзитетског професора Зијада Јагодића, који је ухапшен 29.10.2025. године у акцији Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Кадрић и Хујдур су полицајци ПУ Калесија, док је Хоџић из Живиница. Како „Аваз“ сазнаје, полицајци Исмет Хујдур и Емир Кадрић су својим возилима долазили по двије малољетнице које су им два пута пружале сексуалне услуге.

Незванично, малољетницама је плаћао и Хоџић.

Према информацијама „Аваза“, Бесим Копић малољетницама је рекао да овим полицајцима не наплаћују сексуалне услуге.

Портпаролка Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић раније данас обратила се медијима.

"Ради се о три лица полицијска службеника. То су Е. К. 2003. годиште, полицијски службеник у ПС Калесија, затим И. Х. 2002. годиште, полицијски службеник ПС Калесија, А. Х. 1990. годиште, полицијски службеник ПС Живинице и једно лице М. Ј. 1962. годиште из Бановића", рекла је.

Подсјетићемо, 28.01.2026. године, Кантонални суд у Тузли потврдио је оптужницу Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона у кривичном предмету против Бесима Копића, Миралема Халиловића, Јасмина Модрића, Џевада Пожегића, Шемсудина Кадрића, Зијада Јагодића, Сулејмана Шехића и Недима Авдића, због продуженог кривичног д‌јела Трговина људима, а везано за искориштавање двије малољетне д‌јевојчице у сврху проституције у периоду од априла 2024. до краја јула 2025. године.

Раније су оптужени Бесим Копић, Шемсудин Кадрић, Миралем Халиловић, Јасмин Модрић и Сулејман Шехић, Зијад Јагодић, Џевад Пожегић и Недим Авдић.

