Logo
Large banner

Рубио коначно открио све циљеве америчког рата у Ирану

Аутор:

АТВ
30.03.2026 15:55

Коментари:

0
Рубио коначно открио све циљеве америчког рата у Ирану
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички државни секретар Марко Рубио је у најновијем телевизијском интервјуу за ABC изнио детаље текуће америчке војне операције против Ирана.

Истакао је да се зацртани војни циљеви остварују „испред рока“ те да би цјелокупна операција требало да буде завршена у року од неколико седмица, а не мјесеци.

Одговарајући на питања водитеља Џорџа Стефанопулоса, Рубио је јасно и недвосмислено дефинисао шта Сједињене Америчке Државе желе постићи овом интервенцијом:

-уништење иранског ратног ваздухопловства;

-уништење иранске морнарице;

-значајно смањење капацитета за лансирање пројектила те уништење војне индустрије (фабрика за производњу пројектила и дронова), како Иран у будућности не би представљао пријетњу.

„Ово све радимо како се не би могли сакрити иза овога, с циљем стицања нуклеарног оружја“, изјавио је Рубио, додајући да би за двије године, без ове интервенције, Иран посједовао хиљаде нових пројектила, што је за Вашингтон представљало „неприхватљив ризик“.

Контрола Хормушког мореуза и судбина иранске нафте

Коментаришући најаве предсједника Доналда Трампа о потенцијалном преузимању иранске нафте на острву Харк, Рубио није желио улазити у војне тактике. Ипак, оштро је одговорио на пријетње Техерана да ће увести систем наплате и контролисати пролазак кроз стратешки важни Хормушки мореуз.

„То се никада неће дозволити. Остатак свијета би требало да обрати пажњу на то, јер они тамо имају много више на коцки него ми“, упозорио је амерички државни секретар.

Стефанопулос је подсјетио и на Трампову објаву у којој пријети потпуним уништењем иранских електрана, нафтних бушотина и постројења за десалинизацију, уколико дипломатски напори пропадну. Рубио је одговорио да „Министарство рата“ припрема различите опције за предсједника у случају таквих сценарија.

Тајни преговори и „унутрашњи расколи“ у Техерану

Посебно интересантан дио интервјуа односио се на Трампову тврдњу да САД тренутно преговарају с „новим и разумнијим режимом у Ирану“. Иако је одбио именовати с ким тачно Вашингтон комуницира како те особе не би довео у опасност, Рубио је потврдио постојање тајних канала.

„Постоје људи тамо који нам приватно говоре праве ствари и спремни су кренути у другом правцу. У Ирану су тренутно присутни унутрашњи расколи. Тестираћемо да ли су то људи који ће на крају бити главни и имају ли моћ да испоруче резултате“, појаснио је Рубио.

Додао је како САД увијек преферирају дипломатију, али је тренутно иранско вјерско руководство назвао „вјерским фанатицима“ и „лудацима“ који имају апокалиптичну визију будућности, због чега им се, како тврди, никада не смије дозволити посједовање нуклеарног оружја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марко Рубио

Иран

SAD

мете Ирана Блиски исток

Америчке базе Блиски исток

Вода Блиски исток

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Заказана сједница Предсједништва СНСД-а

16

09

Нинковић: "Чистоћа" доставила захтјев за поскупљење услуга

16

08

Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

16

07

Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

16

03

Драма у Приштини: Урушио се пут, све пропало у огромну рупу!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner