Америка хитно упозорила: Одмах напустите земљу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе су синоћ упозориле своје грађане да одмах напусте Ирак због повећаног безбједносног ризика, укључујући могуће нападе Ирана и проиранских милитантних група на циљеве повезане са САД, међу којима су и амерички универзитети у Багдаду.
Како се наводи у саопштењу америчке амбасаде у Ираку, проиранске групе већ су извеле бројне нападе на америчке држављане и циљеве повезане са САД широм Ирака, укључујући и регион Ирачког Курдистана, као и на ирачке институције и цивилне објекте.
Америчка мисија у Ираку, истиче се у саопштењу, остаје отворена и ради у режиму ограниченог присуства како би помогла америчким држављанима, али се грађанима саветује да не долазе у амбасаду у Багдаду нити у генерални конзулат у Ербилу због сталне претње од ракета, дронова и пројектила у ирачком ваздушном простору.
Истиче се да Иран и проиранске милитантне групе представљају све већу пријетњу јавној безбједности у Ираку и да би могли да наставе нападе на циљеве повезане са САД, укључујући дипломатска представништва, универзитете, компаније, енергетску инфраструктуру и друге објекте, али и на институције ирачке државе и цивилну инфраструктуру.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
12
11
04
11
04
11
04
11
03
Тренутно на програму