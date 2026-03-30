Три једноставна трика који ће открити да ли је јаје покварено

30.03.2026 09:34

Фото: Pixabay

Покварено јаје може покварити читаво јело, али и угрозити здравље.

Срећом, постоји више начина помоћу којих можете брзо и лако провјерити да ли су јаја која користите свјежа и безбједна за конзумацију.

Датум на амбалажи је користан показатељ, није увијек потпуно поуздан.

Тест потапања у води

Ово је најпознатија метода за провјеру свјежине јаја. Напуните посуду хладном водом и пажљиво у њу спустите јаје.

Свјеже јаје ће потонути и лежати равно на дну. Ако се благо подигне, старо је неколико седмица, али је и даље употребљиво. Ако исплива на површину, јаје је покварено и треба га бацити, преноси нет.хр.

Провјера мућкањем

Прислоните јаје уз ухо и лагано га протресите. Ако не чујете ништа – јаје је свјеже.

Ако чујете бућкање – јаје је старије и није препоручљиво за употребу.

Тест разбијањем

Најсигурнија метода је да разбијете јаје у посебну посуду. Свјеже јаје има чврст и заобљен жумањак, а бјелањак је густ. Старо јаје има пљоснато жуманце и ријетко бјеланце.

Најважнији показатељ је мирис. Свјеже јаје нема изражен мирис, док покварено има јак и непријатан мирис сумпора. У том случају јаје треба одмах бацити, а руке и посуду добро опрати.

