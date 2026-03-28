Не бацајте стари хљеб: Ево како га можете искористити за чишћење

28.03.2026
Постоје кућни трикови који се преносе генерацијама, а неки од њих изненађују својом једноставношћу.
Један такав долази из бакине кухиње и укључује неочекивано рјешење – обични бијели хљеб као средство за уклањање мрља, масноће и отисака прстију са зидова и кухињских ормарића.
Како пише Паллави Мехра за портал Тхе Китцхн, овај трик је научила од своје баке, која је била позната по беспријекорно чистој кухињи. Када би кап масног соса завршила на зиду или кухињским елементима, она би једноставно узела комад меканог бијелог хљеба и лаганим тапкањем уклонила мрљу.
Поступак је веома једноставан и не захтијева никакве додатне препарате:
Иако на први поглед дјелује необично, иза овог трика стоји логично објашњење. Мекана, сунђераста структура хљеба омогућава му да продре у ситне поре површине без оштећења. Истовремено, глутен дјелује као благо „љепило“ које везује честице прашине, масноће и пигмената, уклањајући их без размазивања.
Ауторка наводи да је ову методу користила више пута за уклањање тврдокорних мрља, истичући да је ово јефтино рјешење које не захтијева употребу јаких хемикалија. Ипак, треба имати на уму сљедеће:
Врста хљеба: Неопходно је користити мекани бијели хљеб. Тврђе врсте, попут интегралног, ражаног или багета, нису погодне јер немају одговарајућу структуру.
Осјетљиве површине: Осим на зидовима и ормарићима, метода се може безбиједно користити и на осјетљивијим површинама, као што су тапете.
Овај једноставан трик још једном потврђује да се ефикасна рјешења за свакодневне проблеме често већ налазе у нашој кухињи, преноси Блиц.
