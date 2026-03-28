Колико љуски од лука је потребно за најљепшу боју васкршњих јаја?

28.03.2026
13:40
Васкрс се у нашим домовима не може замислити без корпе пуне црвених, сјајних јаја, а најљепша нијанса је она коју су постизале наше баке користећи искључиво дарове природе.
Иако су полице продавница данас преплављене кесицама вјештачких боја, повратак коријенима и оном специфичном тону махагонија који даје црни лук остаје неприкосновен симбол традиције.
Искусне домаћице које годинама његују овај обичај знају да тајна није само у дужини кувања, већ у густини самог раствора. Да бисте добили ону богату, тамну боју, неписано правило каже да је за свако јаје потребна љуска од најмање три до четири главице црног лука.
То значи да је одговор на питање колико љуски лука за 20 јаја заправо једна велика, добро сабијена папирна кеса суве луковине. Што више спољашњих, шушкавих листова употријебите, то ће концентрација природног пигмента бити јача, а ваша васкршња јаја постојанија.
Стари трик који спречава да листови само пливају по површини јесте њихово потапање ноћ прије фарбања. Потребно је суву луковину ставити у дубоку шерпу, прелити је хладном водом и оставити да преноћи како би вода постала тамна и прије самог шпорета.
Етнолози често истичу да је фарбање у луку најздравији избор за породицу, јер љуска дјелује као природна баријера. За разлику од вјештачких боја које често прођу кроз поре и обоје бјеланце, луковина чува унутрашњост јајета нетакнутом.
Када почнете са самим процесом, веома је важно да јаја која су претходно била на собној температури пажљиво ушушкате међу влажне љуске. Честа грешка је додавање превелике количине течности; вода треба тек да прекрије садржај шерпе.
За стабилност боје и онај препознатљив сјај, обавезно додајте кашику соли и двије кашике алкохолног сирћета. Со ће сачувати љуску од пуцања, док ће киселина из сирћета помоћи да се пигмент боље „ухвати“ за површину.
Када вода прокључа, ватру смањите на минимум и оставите да лагано крчка око 12 минута. Предуго кување може створити онај тамни прстен око жуманцета, што квари укус. Након што склоните шерпу, немојте одмах вадити јаја.
Оставите их у тој води још барем пола сата, јер се у процесу хлађења дешава права магија бојења. Управо овај корак допуњује одговор на питање колико љуски лука за 20 јаја је довољно – чак и ако имате нешто мање материјала, дуже стајање у раствору може надокнадити интензитет.
Након вађења, јаја пажљиво обришите меком крпом. Док су још топла, премажите их комадићем сланине или ватом умоченом у обично уље. То није само због естетике; масноћа затвара поре и одржава јаје свјежим дуже вријеме.
Ако желите додатну љепоту, прије кувања прислоните листић першуна или дјетелине на љуску и учврстите га комадом старе најлон чарапе. Добићете прелијепе бијеле шаре које ниједна наљепница не може да замијени.
Започните сакупљање љуски на вријеме и уживајте у мирису традиције који испуњава дом током празника. Како ви шарате своја јаја – са листићима или их остављате једнобојна?
Бијела јаја ће у луку постати јарко наранџаста или свијетлоцрвена. За ону класичну, дубоку браон-црвену боју коју памтимо из дјетињства, увијек је боље користити обична домаћа јаја са тамнијом љуском.
Можете их искористити поново, али ће боја бити знатно блеђа. Ако планирате више од 20 јаја, препоручљиво је да у другу туру додате бар још једну шаку свјежих љуски како бисте одржали интензитет
