Раст водостаја на подручју Брода

АТВ

28.03.2026

13:27

Раст водостаја на подручју Брода

У Републици Српској и данас је забиљежен раст водостаја са тенденцијом даљег раста с обзиром на то да је најављен наставак падавина, саопштено је из "Вода Српске".

Нешто знатнији пораст водостаја биљежи се на ријеци Укрини и каналу Сава-Укрина на подручју Брода.

Као и претходних дана, и даље важи посебно упозорење за сливове Уне и Сане, гдје се већ у ноћи између петка и суботе из корита излило неколико бујичних водотокова, а не постоје изграђени одбрамбени објекти.

Радови на реализацији хитних мјера заштите од поплава у Приједору, који су започети прошле године и даље су у току, па тренутне обилне падавине и раст водостаја отежавају ситуацију на том подручју.

Изливање неколико мањих бујичних водотокова забиљежено је и у другим дијеловима Републике Српске.

На Сани и Уни, као и на другим већим водотоковима у Републици Српској, водостаји су такође у порасту, али још знатно испод кота редовне одбране од поплава.

С обзиром на то да је најављен наставак обилних падавина и у наредним данима, неопходан је опрез у свим дијеловима Републике Српске, посебно у зонама бујичних водотокова, напомињу из "Вода Српске".

Стручни тимови Јавне установе "Воде Српске" присутни су на терену и у сарадњи са другим надлежним службама предузимају неопходне мјере.

