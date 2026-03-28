Раст водостаја на подручју Брода

Аутор:АТВ
28.03.2026
13:27
Коментари:0
У Републици Српској и данас је забиљежен раст водостаја са тенденцијом даљег раста с обзиром на то да је најављен наставак падавина, саопштено је из "Вода Српске".
Нешто знатнији пораст водостаја биљежи се на ријеци Укрини и каналу Сава-Укрина на подручју Брода.
Република Српска
Као и претходних дана, и даље важи посебно упозорење за сливове Уне и Сане, гдје се већ у ноћи између петка и суботе из корита излило неколико бујичних водотокова, а не постоје изграђени одбрамбени објекти.
Радови на реализацији хитних мјера заштите од поплава у Приједору, који су започети прошле године и даље су у току, па тренутне обилне падавине и раст водостаја отежавају ситуацију на том подручју.
Изливање неколико мањих бујичних водотокова забиљежено је и у другим дијеловима Републике Српске.
Градови и општине
На Сани и Уни, као и на другим већим водотоковима у Републици Српској, водостаји су такође у порасту, али још знатно испод кота редовне одбране од поплава.
С обзиром на то да је најављен наставак обилних падавина и у наредним данима, неопходан је опрез у свим дијеловима Републике Српске, посебно у зонама бујичних водотокова, напомињу из "Вода Српске".
Друштво
Стручни тимови Јавне установе "Воде Српске" присутни су на терену и у сарадњи са другим надлежним службама предузимају неопходне мјере.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
36
16
31
16
29
16
20
16
17
Тренутно на програму