Випотник: Српска сигурно мјесто за инвестирање

Извор:
СРНА
28.03.2026
13:08
Коментари:0
Емитовање прве референтне обвезнице Републике Српске на међународном финансијском тржишту уз вишеструко већу потражњу од понуде доказ је да је Српска привлачно и сигурно мјесто за инвестирање, и то је видљиво у свијету, изјавио је данас Срни министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.
Випотник је, коментаришући лицитацију обвезница Српске на Лондонској берзи, нагласио да су Влада и политичко руководство Српске поуздан партнер који и у вријеме глобалне кризе гарантује стабилност и константан економски раст.
"Средства су обезбијеђена пред сам почетак грађевинске сезоне и новог инвестиционог циклуса, што даје убрзање у реализацији планираног", рекао је Випотник.
Он је додао да су повећање загарантоване плате и предстојеће повећање плата запослених у јавном сектору, сигурност исплате пензија и социјалних давања, уз пакет мјера за подршку реалном сектору и пољопривреди, јасни докази да Влада Српске и у овим изазовним временима и сложеној ситуацији на глобалном плану има снаге и мудрости да обезбиједи стабилност и побољшање материјалног положаја становника Српске.
Република Српска успјешно је реализовала задужење на међународном тржишту капитала, емитовањем референтне еврообвезнице у износу од 500 милиона евра, уз фиксну каматну стопу од 6,25 одсто са доспијећем у априлу 2031. године.
