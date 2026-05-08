Спасиоци извукли мртво дијете испод гомиле пијеска, па им због шока пружана психолошка помоћ!

У Источној Фризији, у Њемачкој, трогодишњи дјечак је преминуо након што га је, док се играо у дворишту својих родитеља, затрпала гомила пијеска. Дјете је првобитно реанимирано, али је убрзо потом преминуло у болници.
Како се тек сада сазнало, драма се догодила још у уторак рано поподне у селу Гротегасте код Лира (Доња Саксонија), које броји 120 становника, јавља Билд.
Према писању листа Рхеидерланд Зеитунг, родитељи су примјетили да дјечака нема и кренули су у потрагу за њим. Око 14.30 часова пронашли су дјете на породичном имању, како лежи у бесвјесном стању унутар гомиле пијеска.
"То је био сасвим обичан пијесак, можда количина од троје грађевинских колица, тек толико за неке ситне радове и заиста ништа необично", изјавио је за Билд портпарол ватрогасне службе Вестоверлединген.
"Ово је ужасна несрећа коју нико није могао да предвиди", додао је.
Према наводима ватрогасне службе, са појединим припадницима јединица су након интервенције обављени разговори са стручњацима за психосоцијалну помоћ како би лакше процесуирали оно што су доживјели.
Дјечак је првобитно успјешно реанимиран и спасилачким хеликоптером пребачен у клинику у Олденбургу. Тамо је трогодишњак подлегао тешким повредама.
Тачне околности несреће су за сада нејасне.
"Догодила се несрећа током игре. Како је тачно дечак остао затрпан, тек треба да се разјасни", изјавио је истражитељ.
"С обзиром на то да је дијете преминуло овдје, рутински смо покренули поступак истраге смрти. Наложена је обдукција", рекла је за Билд виша јавна тужитељка др Каролин Кастања из Олденбурга.
Први резултати се очекују у четвртак и они ће бити укључени у даљу истрагу.
