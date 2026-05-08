Logo
Large banner

Спасиоци извукли мртво дијете испод гомиле пијеска, па им због шока пружана психолошка помоћ!

Аутор:

АТВ
08.05.2026 07:57

Коментари:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

У Источној Фризији, у Њемачкој, трогодишњи дјечак је преминуо након што га је, док се играо у дворишту својих родитеља, затрпала гомила пијеска. Дјете је првобитно реанимирано, али је убрзо потом преминуло у болници.

Како се тек сада сазнало, драма се догодила још у уторак рано поподне у селу Гротегасте код Лира (Доња Саксонија), које броји 120 становника, јавља Билд.

Према писању листа Рхеидерланд Зеитунг, родитељи су примјетили да дјечака нема и кренули су у потрагу за њим. Око 14.30 часова пронашли су дјете на породичном имању, како лежи у бесвјесном стању унутар гомиле пијеска.

Спасиоци накратко успјели да оживе дијете

"То је био сасвим обичан пијесак, можда количина од троје грађевинских колица, тек толико за неке ситне радове и заиста ништа необично", изјавио је за Билд портпарол ватрогасне службе Вестоверлединген.

"Ово је ужасна несрећа коју нико није могао да предвиди", додао је.

Полиција Њемачка

Свијет

Дјечак (4) страдао у тешкој несрећи: Ударио га утоваривач

Према наводима ватрогасне службе, са појединим припадницима јединица су након интервенције обављени разговори са стручњацима за психосоцијалну помоћ како би лакше процесуирали оно што су доживјели.

Дјечак је првобитно успјешно реанимиран и спасилачким хеликоптером пребачен у клинику у Олденбургу. Тамо је трогодишњак подлегао тешким повредама.

Тачне околности несреће су за сада нејасне.

"Догодила се несрећа током игре. Како је тачно дечак остао затрпан, тек треба да се разјасни", изјавио је истражитељ.

Наложена обдукција

"С обзиром на то да је дијете преминуло овдје, рутински смо покренули поступак истраге смрти. Наложена је обдукција", рекла је за Билд виша јавна тужитељка др Каролин Кастања из Олденбурга.

Први резултати се очекују у четвртак и они ће бити укључени у даљу истрагу.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пијесак

Њемачка

Полиција

дјечак у пијеску

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Каиш хлаче пантаоне

Друштво

Исповијест оца осмогодишњег д‌јечака: Старац га је ударио каишем у џамији, па му пријетио да ће га убити

4 д

0
У Српској рођено 12 беба; Шест дјечака и шест дјевојчица

Република Српска

У Српској рођено 12 беба; Шест дјечака и шест дјевојчица

5 д

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Седмогодишњи дјечак повријеђен у саобраћајној несрећи у Борчи

1 седм

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Регион

Трагедија на Цетињу: Дјечак страдао на фудбалском игралишту

1 седм

0

Више из рубрике

Уживо

Предсједник Доналд Трамп говори док посјећује рефлектујући базен Линколновог меморијала како би видео наношење новог плавог заштитног премаза као део пројекта реновирања, у четвртак, 7. маја 2026. године, у Вашингтону, док министар унутрашње безбједности Марквејн Малин слуша.

Свијет

Трамп: Луђаци! Ударићемо још јаче

1 ч

0
Колико бисмо требали бити забринути због хантавируса?

Свијет

Колико бисмо требали бити забринути због хантавируса?

1 ч

0
Амерички хеликоптер из којег се спуштају маринци који су заузели ирански брод

Свијет

Нападнуте иранске луке, експлозије изнад Техерана

1 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Свијет

Експлозија на Ђурђевдан: Раднику из БиХ се боре за живот

9 ч

0

  • Најновије

08

42

Сутра у Српској нерадни дан

08

38

Промјенљиво облачно са повременом кишом

08

31

Дјевојка (24) се гушила у хитној, љекари јој рекли да "драми": Убрзо је била мртва

08

24

Пјевачица Бони Тајлер у индукованој коми

08

10

Новак Ђоковић одушевљен Јаником Синером: "Он ће то успјети да уради већ ове године"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner