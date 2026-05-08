Трамп: Луђаци! Ударићемо још јаче

Амерички предсједник Доналд Трамп огласио се након што је америчка војска саопштила да су њене снаге пресреле "неизазване иранске нападе" те одговориле нападима у самоодбрани на лансирне положаје у Ирану.
"Три америчка разарача врло су успјешно прошла кроз Хормушки мореуз под паљбом. На три разарача није било никакве штете, али ирански нападачи претрпјели су велику штету. Потпуно су уништени, заједно с бројним малим бродовима којима покушавају надокнадити своју потпуно десетковану морнарицу. Ти су бродови брзо и учинковито потопљени.
На наше разараче испаљене су ракете, али су лако оборене. Исто тако, појавили су се дронови који су спаљени још у ваздуху. Падали су у океан прекрасно, попут лептира који пада у свој гроб! Нормална држава допустила би тим разарачима пролазак, али Иран није нормална држава. Воде га ЛУЂАЦИ и, кад би имали прилику употријебити нуклеарно оружје, учинили би то без икакве сумње.
Trump: "We took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way, the people weren't hurt. But they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a… pic.twitter.com/8w8RXyktvx— The Bulwark (@BulwarkOnline) May 8, 2026
Али ту прилику никада неће добити и, као што смо их поновно поразили, тако ћемо их у будућности ударити још јаче и много насилније ако брзо не потпишу споразум! Наша три разарача, са својим сјајним посадама, сада ће се поновно придружити нашој поморској блокади, која је доиста 'челични зид'", написао је Трамп на друштвеној мрежи Truth Social.
Према саопштењу америчке војске, инцидент се догодио док су амерички разарачи Ју-ес-ес Трукстон, Ју-ес-ес Рафаел Пералта и Ју-ес-ес Масон пролазили Хормушком мореузу према Оманском заливу. "Иранске снаге лансирале су више пројектила, дронова и мањих пловила према америчким бродовима тијеком проласка међународним поморским путем. Ниједна америчка мета није погођена", наводи се у саопштењу.
Америчка војска тврди да је потом неутралисала пријетње и извела нападе на иранске војне објекте повезане с нападима на америчке снаге. Међу погођеним циљевима, према наводима Вашингтона, били су положаји за лансирање пројектила и дронова, заповједни центри те системи за обавјештајно и надзорно дјеловање.
Фокс њуз објавио је да су гађане иранске луке Кешм и Бандар Абас те ирански поморски контролни пункт Бандар Карган у Минабу. Америчка војска поручила је да САД "не тражи ескалацију сукоба", али да остаје спреман заштитити америчке снаге у регији.
Три америчка ратна разарача у близини Хормушког мореуза била су мета иранске морнарице, објавила је иранска новинска агенција Тасним.
Раније су ирански државни медији извијестили да су америчке поморске јединице које дјелују у Хормушком мореузу биле изложене иранском ракетном нападу након што је, према тврдњама Техерана, америчка војска напала ирански нафтни танкер.
Ирански медији наводе и да су амерички војни бродови, након претрпљене штете, били присиљени повући се из тог подручја.
Sound of an explosion in air in the west of Tehran pic.twitter.com/HkzZEGX2vD— Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 7, 2026
Према истим изворима, амерички борбени авион дан раније онеспособио је ирански танкер који је, како се тврди, покушао пробити америчку блокаду и упловити према иранској луци.
Иран је оптужио Сједињене Америчке Државе за кршење примирја након, како наводе, америчких напада на ирански нафтни танкер и још једно пловило у Хормушком мореузу.
Према наводима иранске државне агенције Прес ТВ, портпарол иранске војске изјавио је да је “агресивна, терористичка и пиратска америчка војска” прекршила договорено примирје.
Иранска војска тврди да су амерички ваздушни удари изведени на “цивилна подручја” уз обалу Бандар Кхамира, Сирика и острва Кешма.
Техеран такође наводи да су америчке операције проведене “уз сарадњу појединих земаља регије”.
Као одговор на нападе, иранске оружане снаге су, према властитим тврдњама, извеле нападе на америчке војне бродове и нанијеле им “значајну штету”.
Сједињене Америчке Државе се засад нису службено огласиле о овим тврдњама.
Цијене нафте порасле су јутрос током трговања у Азији, након што су САД и Иран размијенили ватру у стратешки кључном Ормуском мореузу, јавља BBC.
Америчка војска саопштила је да је пресрела, како тврди, “неизазване” иранске нападе, укључујући ракете, дронове и мала пловила, те извела одбрамбене ударе док су се амерички бродови кретали из Перзијског заљева према мореузу.
Цијена Брента, глобалне референтне нафте, порасла је 2,6 посто, на 102,70 долара, док је америчка сирова нафта поскупјела 2,3 посто, на 97 долара.
