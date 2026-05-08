Logo
Large banner

Трамп: Луђаци! Ударићемо још јаче

08.05.2026
07:21=>07:57

Коментари:

0
Предсједник Доналд Трамп говори док посјећује рефлектујући базен Линколновог меморијала како би видео наношење новог плавог заштитног премаза као део пројекта реновирања, у четвртак, 7. маја 2026. године, у Вашингтону, док министар унутрашње безбједности Марквејн Малин слуша.
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп огласио се након што је америчка војска саопштила да су њене снаге пресреле "неизазване иранске нападе" те одговориле нападима у самоодбрани на лансирне положаје у Ирану.

"Три америчка разарача врло су успјешно прошла кроз Хормушки мореуз под паљбом. На три разарача није било никакве штете, али ирански нападачи претрпјели су велику штету. Потпуно су уништени, заједно с бројним малим бродовима којима покушавају надокнадити своју потпуно десетковану морнарицу. Ти су бродови брзо и учинковито потопљени.

Ормуски мореуз

Свијет

Трамп одбијен, ништа од отварања Ормуског мореуза

На наше разараче испаљене су ракете, али су лако оборене. Исто тако, појавили су се дронови који су спаљени још у ваздуху. Падали су у океан прекрасно, попут лептира који пада у свој гроб! Нормална држава допустила би тим разарачима пролазак, али Иран није нормална држава. Воде га ЛУЂАЦИ и, кад би имали прилику употријебити нуклеарно оружје, учинили би то без икакве сумње.

Али ту прилику никада неће добити и, као што смо их поновно поразили, тако ћемо их у будућности ударити још јаче и много насилније ако брзо не потпишу споразум! Наша три разарача, са својим сјајним посадама, сада ће се поновно придружити нашој поморској блокади, која је доиста 'челични зид'", написао је Трамп на друштвеној мрежи Truth Social.

Америчка војска: Не тражимо ескалацију

Према саопштењу америчке војске, инцидент се догодио док су амерички разарачи Ју-ес-ес Трукстон, Ју-ес-ес Рафаел Пералта и Ју-ес-ес Масон пролазили Хормушком мореузу према Оманском заливу. "Иранске снаге лансирале су више пројектила, дронова и мањих пловила према америчким бродовима тијеком проласка међународним поморским путем. Ниједна америчка мета није погођена", наводи се у саопштењу.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп ударио на Европу, поново

Америчка војска тврди да је потом неутралисала пријетње и извела нападе на иранске војне објекте повезане с нападима на америчке снаге. Међу погођеним циљевима, према наводима Вашингтона, били су положаји за лансирање пројектила и дронова, заповједни центри те системи за обавјештајно и надзорно д‌јеловање.

Фокс њуз објавио је да су гађане иранске луке Кешм и Бандар Абас те ирански поморски контролни пункт Бандар Карган у Минабу. Америчка војска поручила је да САД "не тражи ескалацију сукоба", али да остаје спреман заштитити америчке снаге у регији.

Jovica Vučković, on je predsjedavajući za grupaciju za promet

Иран тврди да су разарачи били мета

Три америчка ратна разарача у близини Хормушког мореуза била су мета иранске морнарице, објавила је иранска новинска агенција Тасним.

Раније су ирански државни медији извијестили да су америчке поморске јединице које дјелују у Хормушком мореузу биле изложене иранском ракетном нападу након што је, према тврдњама Техерана, америчка војска напала ирански нафтни танкер.

Ирански медији наводе и да су амерички војни бродови, након претрпљене штете, били присиљени повући се из тог подручја.

Према истим изворима, амерички борбени авион дан раније онеспособио је ирански танкер који је, како се тврди, покушао пробити америчку блокаду и упловити према иранској луци.

"Америка је прекршила примирје"

Иран је оптужио Сједињене Америчке Државе за кршење примирја након, како наводе, америчких напада на ирански нафтни танкер и још једно пловило у Хормушком мореузу.

Према наводима иранске државне агенције Прес ТВ, портпарол иранске војске изјавио је да је “агресивна, терористичка и пиратска америчка војска” прекршила договорено примирје.

Иранска војска тврди да су амерички ваздушни удари изведени на “цивилна подручја” уз обалу Бандар Кхамира, Сирика и острва Кешма.

Пожар у рафинерији нафте

Свијет

Иран ударио Емирате, цијене нафте поново скачу

Техеран такође наводи да су америчке операције проведене “уз сарадњу појединих земаља регије”.

Као одговор на нападе, иранске оружане снаге су, према властитим тврдњама, извеле нападе на америчке војне бродове и нанијеле им “значајну штету”.

Сједињене Америчке Државе се засад нису службено огласиле о овим тврдњама.

Порасле цијене нафте


Цијене нафте порасле су јутрос током трговања у Азији, након што су САД и Иран размијенили ватру у стратешки кључном Ормуском мореузу, јавља BBC.

Америчка војска саопштила је да је пресрела, како тврди, “неизазване” иранске нападе, укључујући ракете, дронове и мала пловила, те извела одбрамбене ударе док су се амерички бродови кретали из Перзијског заљева према мореузу.

Цијена Брента, глобалне референтне нафте, порасла је 2,6 посто, на 102,70 долара, док је америчка сирова нафта поскупјела 2,3 посто, на 97 долара.

Подијели:

Тагови :

Иран

Доналд Трамп

Америка

Хормушки мореуз

ваздушни напад

разарач

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп потписао важан документ, ево ко је на удару

1 д

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.

Свијет

Пуцњава у Вашингтону: Нападач гађао полицију близу колоне Џеј Ди Венса

1 д

1
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Ако Иран прихвати услове, сукоб ће бити окончан, у супротном - бомбардовање

1 д

1
Бомба из Бијеле куће: Америка и Иран надомак споразума?

Свијет

Бомба из Бијеле куће: Америка и Иран надомак споразума?

1 д

1

Више из рубрике

Колико бисмо требали бити забринути због хантавируса?

Свијет

Колико бисмо требали бити забринути због хантавируса?

1 ч

0
Амерички хеликоптер из којег се спуштају маринци који су заузели ирански брод

Свијет

Нападнуте иранске луке, експлозије изнад Техерана

1 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Свијет

Експлозија на Ђурђевдан: Раднику из БиХ се боре за живот

9 ч

0
Све спремно за 9. мај

Свијет

АТВ у Москви: Све спремно за Дан побједе 9. мај

10 ч

0

  • Најновије

08

42

Сутра у Српској нерадни дан

08

38

Промјенљиво облачно са повременом кишом

08

31

Дјевојка (24) се гушила у хитној, љекари јој рекли да "драми": Убрзо је била мртва

08

24

Пјевачица Бони Тајлер у индукованој коми

08

10

Новак Ђоковић одушевљен Јаником Синером: "Он ће то успјети да уради већ ове године"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner