Трамп: Ако Иран прихвати услове, сукоб ће бити окончан, у супротном - бомбардовање

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас, 6. маја, да би, уколико Иран прихвати да испуни договорене услове, сукоб био окончан, а Ормуски мореуз отворен за све, док би у супротном услиједило бомбардовање интензивније него раније.
"Под претпоставком да Иран пристане да испуни оно што је договорено, што је, можда, велика претпоставка, већ легендарни ‘Епски бијес’ био би окончан, а веома ефикасна блокада омогућила би да Ормуски мореуз буде отворен за све, укључујући Иран", написао је Трамп на мрежи Truth Social.
Истакао је да ће, уколико Иран не пристане, почети бомбардовање и да ће, нажалост, оно бити на много вишем нивоу и интензивније него раније, преноси Танјуг.
Како је раније данас објавио Аксиос, позивајући се на америчке званичнике упознате са преговорима, САД и Иран приближавају се постизању прелиминарног меморандума о разумијевању који би могао означити крај актуелног сукоба и отворити пут за детаљније преговоре о иранском нуклеарном програму.
Према тим наводима, Вашингтон очекује одговор Техерана о кључним тачкама споразума у наредних 48 часова, а иако договор још није постигнут, извори оцјењују да су двије стране најближе споразуму од почетка сукоба.
Предложени меморандум, који садржи 14 тачака, укључивао би обавезу Ирана на мораторијум на обогаћивање уранијума, уз истовремено постепено укидање америчких санкција и ослобађање замрзнутих иранских средстава.
Такође би предвиђао ублажавање ограничења пловидбе кроз Ормуски мореуз.
Како је наведено, документ би прогласио крај непријатељстава и покренуо тридесетодневни период преговора о свеобухватном споразуму, који би обухватио нуклеарна ограничења, слободу пловидбе и економске мјере.
Као могуће локације за наставак преговора помињу се Исламабад и Женева.
Амерички званичници наводе да би током тог периода постепено биле укидане иранске рестрикције на пловидбу, као и америчке поморске мјере, уз могућност њиховог поновног увођења уколико преговори пропадну.
Кључно питање у преговорима остаје трајање мораторијума на обогаћивање уранијума.
Извори наводе да САД траже период до 20 година, док Иран предлаже пет година, уз компромисна рјешења у распону од 12 до 15 година.
Након истека тог периода, Ирану би могло бити дозвољено обогаћивање на ниском нивоу.
Према приједлогу, Иран би се обавезао да неће развијати нуклеарно оружје, као и да прихвати појачани режим међународних инспекција, укључујући ненајављене контроле.
Разматра се и могућност да се високо обогаћени уранијум измјести из земље, што је један од кључних захтјева Вашингтона.
Америчка администрација процјењује да постоје подјеле унутар иранског руководства које би могле отежати постизање коначног договора, док дио америчких званичника остаје скептичан према исходу преговора.
Одлука америчког предсједника Доналда Трампа да одустане од планиране војне операције у Ормуском мореузу, према наводима извора, повезана је са напретком у преговорима и настојањем да се очува крхко примирје.
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да је ријеч о сложеном и технички захтјевном процесу, наглашавајући потребу за јасним дипломатским оквиром, али је истовремено изразио сумњу у спремност иранског руководства да постигне договор.
