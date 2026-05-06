Logo
Large banner

Драматичан пожар у Дубаију: Црни дим прогутао зграду

06.05.2026 13:53

Коментари:

0
Драматичан пожар у Дубаију: Црни дим прогутао зграду
Фото: X/MDXreal

Велики пожар избио је на градилишту небодера у близини хотела Ал Хабтоор Гранд у Дубаи Марини, извијестили су локални медији у сриједу ујутро.

Густ црни дим могао се видети изнад подручја око 7:30 по локалном времену.

Оперативни центар цивилне заштите у Дубаију примио је позив о пожару у 7:06, након чега су ватрогасне екипе из станице Ал Марса одмах послате на лице мјеста.

Према ријечима власти, ријеч је о пожару средњег интензитета унутар зграде која је још увијек у изградњи. Ватрогасци су брзо интервенисали како би спријечили ширење ватре на околне зграде.

Срећом, у инциденту нико није повријеђен.

Снимак великог облака црног дима који се диже изнад градилишта у Дубаи Марини убрзо се појавио на друштвеним мрежама.

Подијели:

Тагови :

Дубаи

пожар

зграда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

пас и дјечак, пријатељ

Друштво

Дирљива прича о љубави једног мрзовољног Блажа: До задњег тренутка није напустио свог пријатеља

1 ч

0
Узгајивач пилића нашао нешто невјероватно: Џиновски пјешчани пузавац био скривен у потпорном зиду

Наука и технологија

Узгајивач пилића нашао нешто невјероватно: Џиновски пјешчани пузавац био скривен у потпорном зиду

1 ч

0
"Ствараоци Српске": Касагић оставио трајни печат на путу стварања Републике Српске

Република Српска

"Ствараоци Српске": Касагић оставио трајни печат на путу стварања Републике Српске

1 ч

1
Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића

Република Српска

Сутра комеморација поводом смрти Бобана Кустурића

2 ч

0

Више из рубрике

Бомба из Бијеле куће: Америка и Иран надомак споразума?

Свијет

Бомба из Бијеле куће: Америка и Иран надомак споразума?

2 ч

1
Иван побједио смрт на отвореном мору: 18 сати пакла на пучини и мистерија "свијетлеће лопте"

Свијет

Иван побједио смрт на отвореном мору: 18 сати пакла на пучини и мистерија "свијетлеће лопте"

2 ч

0
Путовање из снова на крузеру MV Hondius, од Аргентине до Африке, претворило се у озбиљну здравствену кризу након избијања хантавируса, опасне болести коју преносе глодари.

Свијет

Путник са "крузера смрти" се заражен вратио у Швајцарску: Лијечи се у Цириху

2 ч

0
"Батина је изашла из раја": У школу се уводи нова васпитна мјера

Свијет

"Батина је изашла из раја": У школу се уводи нова васпитна мјера

3 ч

0

  • Најновије

15

18

Познати метеоролог нема лијепе вијести

15

17

Шпанија враћа кућама путнике са крузера

15

12

Борут Пахор пао са бицикла и поломио се

15

10

Експерти упозоравају: Већину лозинки могуће је разбити за само један дан

14

56

Добро се пазите! Ова четири знака доживјеће промјене у наредних шест мјесеци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner