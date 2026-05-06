Драматичан пожар у Дубаију: Црни дим прогутао зграду

Велики пожар избио је на градилишту небодера у близини хотела Ал Хабтоор Гранд у Дубаи Марини, извијестили су локални медији у сриједу ујутро.
Густ црни дим могао се видети изнад подручја око 7:30 по локалном времену.
Оперативни центар цивилне заштите у Дубаију примио је позив о пожару у 7:06, након чега су ватрогасне екипе из станице Ал Марса одмах послате на лице мјеста.
My view in Dubai right now 💥 #Dubai — MDX (@MDXreal) May 6, 2026
Према ријечима власти, ријеч је о пожару средњег интензитета унутар зграде која је још увијек у изградњи. Ватрогасци су брзо интервенисали како би спријечили ширење ватре на околне зграде.
Срећом, у инциденту нико није повријеђен.
Снимак великог облака црног дима који се диже изнад градилишта у Дубаи Марини убрзо се појавио на друштвеним мрежама.
