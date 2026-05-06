Бомба из Бијеле куће: Америка и Иран надомак споразума?

06.05.2026 13:03

Бијела кућа вјерује да се приближава споразуму са Ираном о меморандуму о разумијевању од једне странице како би се окончао рат и поставио оквир за детаљније нуклеарне преговоре, према ријечима два америчка званичника и два друга извора упозната са овим питањем, преноси Аксиос.

Према истом извору, обје стране су већ дефинисале оквир за детаљније преговоре о иранском нуклеарном програму, који представља кључно питање и главни узрок застоја у разговорима између Вашингтона и Техерана.

Наводи се и да САД очекују одговор Ирана на неколико важних тачака у наредних 48 сати.

Иако коначан договор још није постигнут, извори тврде да су преговарачи сада најближи споразуму од почетка сукоба.

Споразум би, између осталих одредби, укључивао:

  • Укидање ограничења око транзита кроз Ормуски мореуз
  • Обавезу Ирана на мораторијум на обогаћивање урана
  • Пристанак САД на укидање санкција
  • Ослобађање милијарди замрзнутих иранских средстава

Пакистански извор за Ројтерс: Иран и САД близу договора о меморандуму

Иран и Сједињене Америчке Државе су близу договора о меморандуму којим би се окончао рат, рекао је пакистански извор за Ројтерс.

"Ускоро ћемо ово завршити. Приближавамо се", рекао је пакистански извор.

Пакистан је посљедњих недеља посредовао у преговорима између САД и Ирана, а прошлог мјесеца је био домаћин директних разговора између двије земље у Исламабаду.

