Бомба из Бијеле куће: Америка и Иран надомак споразума?

Коментари:1
Бијела кућа вјерује да се приближава споразуму са Ираном о меморандуму о разумијевању од једне странице како би се окончао рат и поставио оквир за детаљније нуклеарне преговоре, према ријечима два америчка званичника и два друга извора упозната са овим питањем, преноси Аксиос.
Према истом извору, обје стране су већ дефинисале оквир за детаљније преговоре о иранском нуклеарном програму, који представља кључно питање и главни узрок застоја у разговорима између Вашингтона и Техерана.
Наводи се и да САД очекују одговор Ирана на неколико важних тачака у наредних 48 сати.
Иако коначан договор још није постигнут, извори тврде да су преговарачи сада најближи споразуму од почетка сукоба.
Споразум би, између осталих одредби, укључивао:
Иран и Сједињене Америчке Државе су близу договора о меморандуму којим би се окончао рат, рекао је пакистански извор за Ројтерс.
"Ускоро ћемо ово завршити. Приближавамо се", рекао је пакистански извор.
Пакистан је посљедњих недеља посредовао у преговорима између САД и Ирана, а прошлог мјесеца је био домаћин директних разговора између двије земље у Исламабаду.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму