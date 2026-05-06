Трамп привремено обуставио "пројекат Слобода"

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је привремено обуставио америчку операцију пратње комерцијалних бродова кроз Хормушки мореуз како би се оставио простор за могуће постизање споразума са Ираном.
Трамп је навео да је операција "Пројекат слободе", покренута почетком недјеље ради обезбјеђивања пролаза кроз један од најважнијих свјетских нафтних коридора, стављена на кратку паузу због, како је рекао, "значајног напретка" у преговорима, пренио је ЦБС.
- На основу захтјева Пакистана и других земаља, огромног војног успјеха који смо имали током кампање против Ирана и чињенице да је постигнут велики напредак ка потпуном и коначном споразуму са представницима Ирана, обострано смо се сложили да, док блокада остане на снази, "Пројекат слободе" (кретање бродова кроз Хормушки мореуз) буде паузиран на кратко вријеме како би се видјело да ли Споразум може да се финализује и потпише - написао је Трамп на мрежи.
Додао је да је одлука донијета и на захтјев Пакистана, који учествује у посредовању између двије стране, док америчка блокада иранских лука остаје на снази.
Америчка војска је током операције већ помогла појединим бродовима да прођу кроз мореуз и уклонила дио морских мина, док су десетине других бродова контактиране ради безбједног проласка.
Такође је дошло и до више инцидената на мору - амерички разарачи су били изложени нападима пројектила, дронова и брзих чамаца, али без погодака, према наводима званичника.
Командант Централне команде САД, адмирал Бред Купер, казао је да су америчке снаге одговориле уништавањем више иранских пловила, што је Техеран демантовао.
Пријављени су и напади на комерцијалне бродове других земаља у региону, укључујући инциденте које су пријавили Уједињени Арапски Емирати.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи упозорио је да би америчка операција могла да угрози преговоре, оцијењујући да "не постоји војно рјешење за политичку кризу".
