Logo
Large banner

Трамп привремено обуставио "пројекат Слобода"

06.05.2026 07:57

Коментари:

0
Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је привремено обуставио америчку операцију пратње комерцијалних бродова кроз Хормушки мореуз како би се оставио простор за могуће постизање споразума са Ираном.

Трамп је навео да је операција "Пројекат слободе", покренута почетком недјеље ради обезбјеђивања пролаза кроз један од најважнијих свјетских нафтних коридора, стављена на кратку паузу због, како је рекао, "значајног напретка" у преговорима, пренио је ЦБС.

- На основу захтјева Пакистана и других земаља, огромног војног успјеха који смо имали током кампање против Ирана и чињенице да је постигнут велики напредак ка потпуном и коначном споразуму са представницима Ирана, обострано смо се сложили да, док блокада остане на снази, "Пројекат слободе" (кретање бродова кроз Хормушки мореуз) буде паузиран на кратко вријеме како би се видјело да ли Споразум може да се финализује и потпише - написао је Трамп на мрежи.

Додао је да је одлука донијета и на захтјев Пакистана, који учествује у посредовању између двије стране, док америчка блокада иранских лука остаје на снази.

Америчка војска је током операције већ помогла појединим бродовима да прођу кроз мореуз и уклонила дио морских мина, док су десетине других бродова контактиране ради безбједног проласка.

Такође је дошло и до више инцидената на мору - амерички разарачи су били изложени нападима пројектила, дронова и брзих чамаца, али без погодака, према наводима званичника.

Командант Централне команде САД, адмирал Бред Купер, казао је да су америчке снаге одговориле уништавањем више иранских пловила, што је Техеран демантовао.

Пријављени су и напади на комерцијалне бродове других земаља у региону, укључујући инциденте које су пријавили Уједињени Арапски Емирати.

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи упозорио је да би америчка операција могла да угрози преговоре, оцијењујући да "не постоји војно рјешење за политичку кризу".

Подијели:

Тагови :

пројекат Слобода

Доналд Трамп

Хормушки мореуз

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дарко Лазић у сузама на наступу

Сцена

"Само ја знам како ми је" Дарко Лазић се мучи да настави даље два мјесеца након смрти брата

3 ч

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Србија

Тешка несрећа у Србији: Четири особе погинуле, двије тешко повријеђене

3 ч

0
Парис Џексон кћерка Мајкл Џексона

Сцена

Кћерка Мајкла Џексона открила зашто није учествовала у биографског филма о свом оцу

3 ч

0
Политичка струја од професора направила студента

Република Српска

Политичка струја од професора направила студента

4 ч

6

Више из рубрике

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Свијет

Иран: Амерички захтјеви непроводиви

4 ч

0
Марко Рубио

Свијет

Рубио: Завршена војна операција, постигли смо све циљеве

12 ч

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Лично учествујем у разговорима са Техераном

12 ч

0
Ребека Вајкл заклала кћеркицу јер је била љубоморна на њу

Свијет

Заклала рођену кћеркицу јер је била љубоморна на њу

13 ч

0

  • Најновије

11

17

Драматично хапшење у Лакташима, повријеђени полицајци и осумњичени

11

13

Шта свештеник каже о тетовирању вјерских симбола

11

08

Оптужен за убиство своје трудне супруге, одсјекао себи наногицу и побјегао у Италију

11

07

Бањалучанин пијан напао жену и нанио јој лакше повреде

11

02

Ковачевић Кустурићу захвалио за часну службу отаџбини

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner