Иран: Амерички захтјеви непроводиви

Коментари:0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан оптужио је Сједињене Америчке Државе да према Ирану постављају „нереалне и непроводиве“ захтјеве, док директни преговори између двију страна и даље изостају.
У изјавама које преносе ирански медији, Пезешкијан је истакао како Вашингтон с једне стране проводи политику максималног притиска, док с друге очекује да Техеран сједне за преговарачки сто и прихвати једностране услове.
Ирански предсједник: Амерички захтјеви су нереални и непроводиви
„Проблем је у томе што Сједињене Државе истовремено проводе политику максималног притиска против наше земље, а очекују да Исламска Република Иран пристане на њихове једностране захтјеве. Таква је једначина нереална и немогућа“, поручио је.
Додао је и да су САД током преговора у два наврата извеле нападе на Иран, оцијенивши недавне изјаве из Вашингтона као облик „војне мобилизације и пријетњи“.
Пезешкијан је поновио став Техерана да је Иран спреман преговарати, али искључиво под одговарајућим условима. Међу њима се, према ранијим порукама иранских званичника, истиче захтјев за укидањем блокаде Хормушког мореуза прије почетка озбиљних преговора.
Досадашњи покушаји директних разговора нису довели до трајног прекида сукоба, а тренутно ни Вашингтон ни Техеран не показују спремност на попуштање својих позиција.
Најновије
11
17
11
13
11
08
11
07
11
02
Тренутно на програму