Заклала рођену кћеркицу јер је била љубоморна на њу

Жена из Западне Вирџиније осуђена је на двије доживотне казне затвора јер је пререзала врат својој четворогодишњој кћерки због љубоморе изазване пажњом коју је њен супруг посвећивао дјетету.
У четвртак, 30. априла, 33-годишња Ребека Вајкл признала је кривицу за убиство првог степена и злостављање дјетета са смртним исходом у вези са смрћу њене кћерке Хејли.
Дјевојчица је убијена у спаваћој соби њихове куће у области Форест Хил у јулу 2022. године, пише магазин "Пипл".
Вајклова ће имати право на условни отпуст након 30 година проведених у затвору.
"Желим да сви знају колико је она зла особа и шта је све урадила. Убила је четворогодишњу бебу, моју бебу", рекао је Хејлин отац, Расти Вајкл.
"Била је љубоморна што сам јој посвећивао пажњу, што сам радио оно што је требало - пазио на њу и покушавао да је заштитим", додао је он.
Тужиоци наводе да је Вајклова прије убиства на свом телефону претраживала начине како да науди људима.
Претраге су почеле средином јуна и укључивале су специфичне упите о убодним ранама и локацијама на тијелу које су фаталне.
Тужилац округа Самерс, Крис Лефлер, изјавио је: "На основу њених претрага попут 'убодне ране у горњи дио груди' и 'колико је времена потребно да неко умре од убода', можемо претпоставити да је, уз растући анимозитет и љубомору, имала кћерку на уму док је то радила".
Кобне вечери, након што су отац и Хејлина два брата отишли на спавање, Ребека је рекла Хејли да легне у кревет, а затим је отишла у кухињу по нож.
"Користила је или ћебе или јастук да Хејли прекрије уста како отац не би чуо ништа", каже Лефлер.
"Рана је била фатална веома брзо; дијете се није дуго мучило", додаје.
Након убиства, Вајклова је очистила и сакрила нож, укључила машину за веш, а затим отишла у кревет.
"Изјавила је да је отишла у спаваћу собу, скинула се и сакрила одјећу у гомилу веша. Затим је пробудила супруга и имали су се*суални однос. Он је потом поново заспао, док је она цијеле ноћи била на телефону, а око пет ујутру поново почела да претражује ствари релевантне за 'пререзан врат' и 'отиске прстију'".
Сљедећег јутра рекла је супругу: "Хејли се није пробудила". Када јој је он рекао да иде да је пробуди, она је одмах одговорила: "Хејли је мртва". Отац је тада отишао у собу, открио тијело кћерке и позвао хитне службе.
Првобитно су оба родитеља била оптужена за убиство, али је оптужница против Растија касније повучена јер је истрага потврдила да он није знао ништа о злочину.
Расти је ипак признао кривицу за занемаривање дјетета са смртним исходом и тренутно служи казну, док су Хејлина два брата смјештена код рођака ван савезне државе Западне Вирџиније.
