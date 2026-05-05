Словачка се огласила о признавању независности Косова

Декларација словачког парламента из 2007. године по питању Косова и даље остаје на снази, наводи се у писаном одговору Министарства спољних послова Словачке за "Косово онлајн".
Ова реакција долази након изјаве европске комесарке за проширење ЕУ Марте Кос о "охрабрујућим знацима када су у питању чланице ЕУ које не признају Косово".
Из Министарства спољних послова Словачке у одговору за поменути портал навели су да се њихов став заснива на Декларацији словачког парламента из марта 2007. године.
"Као што је опште познато, наш став се заснива на Декларацији словачког парламента из марта 2007. године, која предвиђа сљедеће: рјешавање будућег статуса покрајине Косово мора бити засновано на поштовању легитимних захтјева Србије, као и Повеље Уједињених нација и других међународно правних норми. Очекује се да ће словачка влада тражити заједничко рјешење у вези са будућим регулисањем односа на Западном Балкану у сарадњи са другим државама чланицама ЕУ, са јасном перспективом интеграције земаља Западног Балкана у ЕУ“, наводи се у одговору.
Даље се истиче да поменута декларација остаје на снази.
"На основу горе наведених параметара, Словачка подржава дијалог између Београда и Приштине под посредовањем ЕУ. Његов исход ће размотрити надлежни органи Словачке у смислу испуњавања захтева горе поменуте декларације. Словачка и њена дипломатија заступају принципијелне ставове и у другим сродним питањима, на основу међународног права, и стога не признају једностране декларације независности у другим случајевима, као што су Крим, Абхазија, Јужна Осетија, Придњестровље и сличне ситуације“, поручују из МСП Словачке.
Европска комесарка за проширење Марта Кос недавно је изјавила да "прати шта се дешава“ по питању пет земаља чланица ЕУ које још нису признале Косово и да је "развој охрабрујући“, не прецизирајући детаљније шта под тим подразумијева.
Кос је то рекла на седници Одбора за спољне послове Европског парламента, одговарајући на питање извјестиоца за Косово у ЕП Риха Тераса шта Европска комисија ради у вези са пет држава које нису признале Косово и како би требало да дјелује у том погледу.
