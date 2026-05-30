Милицу Тодоровић и Каћу Живковић жена пријавила за покушај убиства

Водитељ Огњен Амиџић својевремено је угостио Катарину Живковић и њену колегиницу Милицу Тодоровић које су се присјетиле једне анегдоте док су живјеле заједно.
Наиме, њих двије пријавила је комшиница за покушај убиства, због чега им је на врата закуцала полиција.
- Да ли би опет живјела са Милицом Тодоровић? - питао је водитељ.
Милица је након тога открила како је њима било док су живјеле заједно.
- Нама је било топ, а онда ми је криво што се Каћа не понаша у емисији као код куће - рекла је Милица.
- Била је нервозна, схватила је то озбиљно - рекла је Каћа.
- Рибале смо терасу са оном киселином, а то је падало код комшинице. Каћа риба са рукавицама, и звони нам полиција на врата и каже да је комшиница пријавила покушај убиства - додала је Милица.
Подсјетимо, Милица се синоћ први пут појавила у јавности након порођаја, на концерту Марије Шерифовић у Сава центру.
Она није жељела да прича са припадницима седме силе, али је на крају рекла како се снашла у улози мајке.
- Пустите ме да седнем људи...како сам ја мислила да ћу да избегнем сликање, не знам...не причу ћу да избјегнем. Одлично сам Богу хвала - рекла је Милица на концерту припадницима седме силе.
- Супер сам се снашла, али не бих сада...први пут сам код Маре никад нисам успјела да ухватим да дођем а толико сам срећна јер обожавам кад Марија пјева стране пјесме, ја то слушам приватно тако да једва чекам - рекла је она.
