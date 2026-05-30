Logo
Large banner

Промјена времена у Српској: Стижу киша, грмљавина и јак вјетар

Аутор:

АТВ
30.05.2026 15:17

Коментари:

0
Промјена времена у Српској: Стижу киша, грмљавина и јак вјетар
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити облачно вријеме са кишом и пљусковима са грмљавином и јачим вјетром, а понегдје ће бити ведро.

Јутро ће бити промјенљиво облачно, понегдје на истоку је могућа слаба киша, док ће на западу бити ведрије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

pcela pcele (2)

Занимљивости

Откривена популација од око 5,5 милиона пчела које се гнијезде под земљом

Од поднева се очекује нестабилно уз развој облачности и пролазном кишом и пљусковима са грмљавином, углавном од југозапада ка истоку.

Увече ће бити промјенљиво облачно, у Крајини локално са кишом и пљусковима са грмљавином, а на југу се очекује ведро вријеме.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, на истоку и појачан западних смјерова.

aljaska1

Свијет

Троје алпиниста из Lетоније погинуло на Aљасци

Јутарња температура ваздуха од 10 до 17, у вишим предјелима од шест, а дневна од 26 до 32, у вишим предјелима од 21 степен Целзијусов.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава сунчано вријеме.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 19, Хан Пијесак, Кнежево, Калиновик 21, Мраковица, Соколац 22, Гацко 23, Сребреница и Сарајево 24, Фоча, Билећа, Вишеград, Рудо, Мркоњић Град, Тузла и Ливно 26, Нови Град, Србац 27, Бањалука, Бијељина, Добој, Приједор, Требиње, Рибник и Сански Мост 28, те Мостар 32 степена Целзијусова.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

прогноза за наредну седмицу

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Изградићемо кућу за породицу Марић

Друштво

Додик: Изградићемо кућу за породицу Марић

2 ч

5
У Вишеграду обиљежене 84 године од страдања Срба у Старом Броду

Друштво

У Вишеграду обиљежене 84 године од страдања Срба у Старом Броду

2 ч

0
Због пожара код Јабланице затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

Друштво

Због пожара код Јабланице затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

5 ч

2
Упозорење РХМЗ: Ризично од 1. до 4. јуна

Друштво

Упозорење РХМЗ: Ризично од 1. до 4. јуна

5 ч

3

  • Најновије

16

58

Туск: НАТО треба озбиљно да схвати ријечи Медведева

16

55

Све спремно за велико финале Лиге шампиона: Познати састави ПСЖ-а и Арсенала

16

47

Ово су највеће црвене заставице сваког знака

16

43

Сабаленка у првом сету понизила тенисерку која је издала Русију

16

34

Научници смислили како да задрже пажњу тинејџера током онлајн часа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner