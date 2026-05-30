Троје алпиниста из Lетоније погинуло на Aљасци

Троје алпиниста из Летоније погинула су при паду у близини опасног превоја на планини Мекинли на Аљасци, док је четврти члан експедиције спасен, саопштили су амерички званичници.
Летонска планинарска група саопштила је да су три члана експедиције погинула су када су пали током пењања у близини превоја Денали ка највишем врху Сјеверне Америке.
Како преноси агенција АП, четврти члан тима је спасен, превезен у болницу и у критичном је стању, преноси АП.
Према наводима Националне службе паркова САД, планинари су били дио седмочлане летонске експедиције која је прелазила руту Вест Батерс, познату по стрмим, залеђеним дијеловима.
Преостало троје чланова експедиције евакуисани су са велике висине.
Служба националних паркова саопштила је да је извјештај о несрећи стигао у ноћи између сриједе и четвртка.
У саопштењу је наведено да Служба не објављује информације о жртвама смртних случајева док не прође 72 часа након што су обавијештени најближи чланови породице.
