Logo
Large banner

Троје алпиниста из Lетоније погинуло на Aљасци

30.05.2026 14:59

Коментари:

0
Троје алпиниста из Lетоније погинуло на Aљасци

Троје алпиниста из Летоније погинула су при паду у близини опасног превоја на планини Мекинли на Аљасци, док је четврти члан експедиције спасен, саопштили су амерички званичници.

Летонска планинарска група саопштила је да су три члана експедиције погинула су када су пали током пењања у близини превоја Денали ка највишем врху Сјеверне Америке.

Како преноси агенција АП, четврти члан тима је спасен, превезен у болницу и у критичном је стању, преноси АП.

Према наводима Националне службе паркова САД, планинари су били дио седмочлане летонске експедиције која је прелазила руту Вест Батерс, познату по стрмим, залеђеним дијеловима.

Преостало троје чланова експедиције евакуисани су са велике висине.

Служба националних паркова саопштила је да је извјештај о несрећи стигао у ноћи између сриједе и четвртка.

У саопштењу је наведено да Служба не објављује информације о жртвама смртних случајева док не прође 72 часа након што су обавијештени најближи чланови породице.

Подијели:

Тагови :

Аљаска

планинари

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Свијет

Зашто се пролаз кроз Хормушки мореуз не смије наплаћивати?

4 ч

3
Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.

Свијет

ЕУ усвојила санкције против Хамаса и Исламског џихада

5 ч

3
Аустрија расписала потјерницу за Звицером: Нуде 20.000 евра за информације

Свијет

Аустрија расписала потјерницу за Звицером: Нуде 20.000 евра за информације

5 ч

2
Обустављени летови на аеродрому у Минхену

Свијет

Обустављени летови на аеродрому у Минхену

6 ч

0

  • Најновије

16

58

Туск: НАТО треба озбиљно да схвати ријечи Медведева

16

55

Све спремно за велико финале Лиге шампиона: Познати састави ПСЖ-а и Арсенала

16

47

Ово су највеће црвене заставице сваког знака

16

43

Сабаленка у првом сету понизила тенисерку која је издала Русију

16

34

Научници смислили како да задрже пажњу тинејџера током онлајн часа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner