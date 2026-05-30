Аустрија расписала потјерницу за Звицером: Нуде 20.000 евра за информације

Аустријска криминалистичко-обавјештајна служба понудила је награду од 20.000 евра за информације које би довеле до лоцирања и хапшења Радоја Звицера, означеног као вођа „кавачког клана“. Информацију је објавио Европол.
Наводи се да ће, у случају више информација од различитих доушника, награда бити подијељена према значају и корисности достављених података. Такође је прецизирано да у награду не могу бити укључене особе које су законски обавезне да сарађују с органима, као ни они који су осумњичени за саучесништво у вези с предметом.
Звицер се потражује због шверца 83 килограма кокаина, а у Црној Гори се против њега води више поступака који укључују тешка кривична дјела, међу којима су убиства и трговина дрогом.
Према подацима Европола, ријеч је о особи атлетске грађе, плавих очију и смеђе косе, која на тијелу има ожиљке од прострелних рана, углавном на лијевој страни горњег дијела тијела.
Такође се наводи да користи више лажних идентитета, укључујући имена Јосип Бабић, Драган Гојковић, Давид Грепо и Ференц Кароли.
